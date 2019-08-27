馬克龍稱籌備美伊元首會晤　特朗普持開放態度

法國總統馬克龍（Emannuel Macron）8月26日表示，美國總統特朗普（Donald Trump）與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面的籌備工作現正展開，期望兩人未來數周可見面，解決伊朗核問題。特朗普對此持開放態度，魯哈尼則表示如果與任何人士會面後能令國家繁榮，他將毫不猶豫赴會。

馬克龍在七大工業國集團（G7）峰會閉幕後表示，正討論美伊舉行會談，並將根據最新會談成果，期望數周後能按排兩國領袖舉行峰會。他重申，伊朗不能擁有核武，以及該情況永不能威脅地區穩定。

特朗普認為，與魯哈尼的會談是符合實際情況，「我有一種良好的感覺。他們（伊朗）需要是好的玩家……他們不能做所想的事情，因為如果他們這樣做，他們將會與真正非常暴力的力量碰頭。所以我認為事情會是好的」。他稱，「我認為他（魯哈尼）想見面，令他們的狀況得到解決。他們正飽受打擊」。

魯哈尼則表示，樂見外長扎裏夫早前應邀到法國舉行G7峰會的城市，與馬克龍及其他官員討論核問題。他發表電視演說時指出，他深信為了國家利益，一定要動用所有手段，又指若與任何人會面後，能令國家繁榮及解決民眾目前面對的問題，他會毫不猶疑赴會。