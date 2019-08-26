特朗普：美國不尋求伊朗政權更迭

美國總統特朗普8月26日指，該國並沒有尋求伊朗改變政權。他表示，希望見到一個強大的伊朗，認為平民在伊朗被迫過着的生活是不可接受的事情。

正在法國參加七國集團峰會（G7）的特朗普（Donald Trump）接受媒體採訪時說：「我期待看到的是一個真正好的伊朗，真正強大。我們不尋求政權更迭。你已看到過去20年來它是如何運作的，一直不很好。」

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）為化解美國和伊朗的緊張關係，8月25日與伊朗外扎里夫（Mohammad Javad Zarif）會面。

白宮官員較早前稱此事令特朗普感到驚訝，但特朗普親口回應時，說自己並沒有感到驚訝。他表示：「我已知他會來，而我尊重他會來的這個事實。而我們想讓伊朗再度富裕起來，讓他們富裕起來，如果他們想的話。」特朗普續說：「或是他們想過得有多窮也可以，而我告訴你，我不認為他們（指伊朗民眾）在伊朗被迫過着的生活是可以接受的。」

特朗普說：「我們（指美國）想要的東西是非常簡單。是伊朗沒有核武。我們將會談及彈道導彈，我們將會談及（解除制裁的）時機，但他們要停止從事恐怖主義的事。我想他們將會改變，我真的相信，我想他們有機會的。」