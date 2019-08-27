特朗普：對中國立場反覆是個人談判方式　而且「行之有效」

美國總統特朗普在七大工業國集團（G7）峰會上，重申相信中美最終能達成協議，因中國近月受到重大打擊，流失近300萬份職位。他同時稱自己對中國立場反覆，是他的談判方式。

特朗普在法國舉行的G7峰會記者會上，回答記者提問。（Reuters）

特朗普（Donald Trump）在8月26日G7峰會舉行的最後一天，表示在得悉「中國致電美國要求重新談判」後，對此表示滿意。特朗普稱中國希望達成協議「是一件很好的事，對世界都有積極作用」。

特朗普稱中國在周末期間致電他的幕僚兩次，但未有透露期間他有沒有親自接聽電話。特朗普稱讚國家主席習近平為「偉大的領袖」，重申相信中美最終能達成協議。

特朗普表示中國希望與美國達成協議，是因中國近月達受重大打擊，流失近300萬份職位，供應鏈亦正瓦解。

被問道他的立場搖擺反覆引致國際金融市場波動，他稱這是他的談判方式，並認為這方式「行之有效」。對於會否延後對中國商品提高關税，特朗普指任何事都有可能。

特朗普又指相信美國與歐盟，可以達成一份公平的貿易協議，並表示很快會應德國總理默克爾（Angela Merkel）邀請，訪問德國。特朗普又說，這一刻不會向日本汽車加徵關税。特朗普在G7峰會上與日本首相安倍晉三會面後達成協議，日方同意採購更多美國玉米，美國就會維持對日本汽車的現有關税水平。