缺席G7氣候會議　特朗普：不打算葬送美國財富

七國集團（G7）領導人當地時間8月26日在法國比亞里茨召開會議，商討關於氣候變化一事，但美國總統特朗普卻缺席了這場會議。

特朗普一直認為全球變暖是「騙局」，拒絕為環境保護買單。（VCG）

新加坡《聯合早報》8月26日報道，G7峰會進入最後一天，與會領導人原定參加本次峰會的重要議程之一——有關氣候變化的討論，但特朗普（Donald Trump）卻缺席了。主持這場會議的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）說，雖然特朗普沒出席，但他的團隊有在場。

報道稱，特朗普的助手在峰會前夕曾表示，特朗普對峰會的氣候議題不感興趣，認為與討論經濟問題相比，這種議題是在浪費時間。

不過，馬克龍表示，特朗普與他已就亞馬遜林火以及國際社會應做出的努力一事，有個「很長、又豐富而且完全正面」的討論。

報道稱，參與會議的國家在會議上同意，將立即設立2,000萬美元的基金，用於協助撲滅亞馬遜大火。

G7峰會結束後，特朗普和法國總統馬克龍一起出席新聞發佈會。特朗普在被問及他對氣候變化的看法時說：「我認為美國擁有巨大的財富。這些財富就藴藏在我們地下。是我讓這些財富活了起來……我們現在是全球第一大能源生產國，而且很快就會遙遙領先。」

特朗普補充道：「我不打算為夢想和風車失去那些財富，坦率地說，這些風車運轉得並不好。」

但特朗普卻自稱是環保主義者，他說，很多人不知道，他從事房地產生意時對環境保護提出了許多要求，例如要求提供世界上最乾淨的水、世界上最清潔的空氣等，「我為環境保護的貢獻可能比任何人來得多，甚至超越任何一位總統。」

據悉，2015年底，聯合國195個成員國通過《巴黎協定》，期望能共同遏制全球變暖的趨勢。然而特朗普認為，《巴黎協定》讓美國處於不利位置，讓其他國家受益，於是在上任不到半年即宣布美國「退群」，並將全球暖化稱為一場「騙局」。此舉受到國際社會廣泛批評。