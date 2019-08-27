中國不買安倍答應購買美國玉米　日前首相：出賣國民健康

中美貿易戰仍在升級，中國停止購買美國的農產品，美國農民遭受打擊。美國總統特朗普在G7峰會上施壓日本購買美國農產品，日本也答應了。

綜合媒體8月27日報道，日本首相安倍晉三與美國總統特朗普（Donald Trump）在法國召開的G7峰會期間，就兩國4月啟動的貿易談判達成基本框架，並相商在9月下旬的聯大會議期間能夯實細節完成協議簽署。

從公開內容看，日本無疑成為此輪磋商的輸家，雖然美方降低了一些工業品的關税，但對佔日本對美出口達三成的汽車市場，依然是不依不饒的高關税姿態，日本則被迫開放美國的牛肉、乳製品等農產品大量進口，規模也由140億美元增至200億美元以上，並且日本同意採購美國農戶積壓的、價值高達數億美元的玉米。

8月25日，特朗普在法國會晤了日本首相安倍晉三，會談結束後，雙方會見了記者。特朗普說，由於中國沒有兑現承諾，美國全國各地積攢了很多剩餘的玉米。日本首相說他們會購買所有這些玉米。這是非常大的交易。「我們在每個細節都達成了一致，我們現在正在將其指定成文件，我們將在一個正式的儀式上籤署。」

在中美貿易戰的過程中，中國通過拒絕購買美國農產品，打擊支持特朗普的美國農民，以達到在談判中施壓特朗普政府的目的。特朗普也反覆職責中國沒有大量購買美國農產品。

對於安倍晉三同意購買美國玉米一事，日本前首相鳩山由紀夫當地時間8月26日在社交網絡推特（Twitter）上說：「在日美經貿談判過程中，日本決定大量購買美國不能向中國出口的玉米。美國玉米被認為是轉基因作物。也就是說，安倍首相為了討特朗普總統歡心，出賣日本國民的健康。為什麼大的媒體機構到現在仍保持沉默呢？」

一名日本網友認為，日本購買玉米是「日美政府的選舉互助會。」

這已不是美國第一次要求日本出力購買美國農產品了。日本共同社8月13日就曾報道稱，針對美國總統特朗普直接要求日本首相安倍晉三購買數額龐大的美國農產品，日本安倍政府內部經過研議，還是決定購買，然後再援助給非洲。

日美兩國政府相關人士透露，在此前的日美首腦會談中，特朗普曾舉出了大豆和小麥等具體的品種，這與美國政府以削減對日貿易逆差為目標正在推進的日美貿易談判的框架不同，是額外的購買要求。

消息稱，這是因為美中貿易爭端給美國農民造成了損失，美方要求日方補缺。

日本輿論最初的反應是震驚和憤怒。日本與美國雖然有雙邊貿易談判議程，但不包括彌補美國農業的虧空。