英國在野黨派同意共同努力　阻止無協議脱歐

英國首相約翰遜不惜以無協議脱歐為代價，決心要在10月31日脱歐期限屆滿時離開歐盟。工黨、蘇格蘭民族黨、自由民主黨等在野黨8月27日達成共識，一致認同要共同努力，以可行方法阻止無協議脱歐。

英國脱歐：英國在野黨派8月27日商討防止無無協議脱歐的策略。（AFP）

工黨、蘇格蘭民族黨（SNP）、自由民主黨（Liberal Democrats）、綠黨（Green Party），以及獨立小組（The Independent Group）在8月27日會面，討論防止無無協議脱歐的策略。

會後他們發表聯合聲明，表示會共同努力，尋求切實可行的方法阻止無協議脱歐，不排除會推動法案或不信任投票等手段。

工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）同日在英國《獨立報》（Independent）撰文表示，無協議脱歐將使英國受到美國總統特朗普，以及美國企業支配，犧牲大量英國選民。他表示，會採取一切必要的方式，以阻止這個情況。

約翰遜（Boris Johnson）8月26日在法國出席七國集團（G7）峰會後會見傳媒，他表示，已經準備好就脱歐問題與歐盟談判至最後一刻，但強調如有必要，英國仍會在10月31日脱歐期限屆滿時以無協議方式離開歐盟。