默克爾約翰遜將會面　商討英國脱歐問題

德國總理默克爾8月21日會與英國首相約翰遜會面，預料兩人會商討英國脱歐問題。

德國總理默克爾8月21日會與英國首相約翰遜會面。（AFP）

約翰遜（Boris Johnson）出席七國集團（G7）峰會前，會先後與德國總理默克爾（Angela Merkel），以及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面，希望爭取歐盟領袖重開脱歐談判。

外界預料，約翰遜會在與默克爾的會面中促請對方同意重啟脱歐談判，否則英國將在10月31日無協議脱歐。默克爾在會面前指出，她會與約翰遜討論如何確保英國順利脱歐，因為大家都須為經濟增長而奮鬥。

英國《衛報》（The Guardian）引述默克爾盟友、德國聯邦議會外交委員會主席、執政黨基民盟議員勒特根（Norbert Röttgen）指出，約翰遜的到訪不會改變德國立場。他指出，默克爾雖然在政治和情感上都傾向英國，亦願意保持兩國友好關係，但可能會拒絕約翰遜的要求。

路透社此前引述英國政府消息人士指，不預期本週或峰會期間會取得突破進展。歐盟消息人士也表示，布魯塞爾傾向觀察英國國會能否剎停脱歐，再從長計議。

約翰遜25日會與歐盟理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會面。他20日去信圖斯克，提出與歐盟以其他安排，取代愛爾蘭邊界的補底方案，並呼籲歐盟再次與英國談判。