法國巴西總統鬧不和　博爾索納羅威脅拒接受亞馬遜大火撥款

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）近日就亞馬遜森林大火撥款及他們的總統夫人而鬧不和。博爾索納羅8月26日表示，除非馬克龍就其冒犯性言論道歉，否則他不會接受七國集團（G7）援助森林大火的撥款。

七國集團在峰會後同意批出合共約4300萬美元，協助受亞馬遜森林大火影響的國家。惟由於法國和巴西領袖有意見分歧，後者拒絕接受。

有「巴西特朗普」之稱的博爾索納羅批評，G7的行徑是侵犯國家主權，有如將巴西視作殖民地。馬克龍回應時指對方解讀錯誤，強調橫跨的九個國家的亞馬遜森林才是捐款對象。博爾索納羅則表示，馬克龍則稱呼他騙子，並且質疑巴西的主權，要求他收回冒犯言論和道歉，否則不會接受援助。

他們兩人也因各自的妻子而引發口水戰。博爾索納羅近日在社交媒體暗諷法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）「樣衰」，不如自己妻子米歇爾（Michelle Bolsonaro）貌美。馬克龍隨後反擊，譴責羅的言行粗魯可悲，更指希望巴西民眾能早日有一位行事正常的總統。

美國總統特朗普（Donald Trump）加入「口水戰」，並在Twitter發文為博爾索納羅撐腰，指他已經竭力應對亞馬遜大火，又稱他及巴西會獲得美國全面和完整的支持。