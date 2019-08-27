G7國家承諾援助亞馬遜滅火　反遭巴西總統猛烈抨擊

為期三日的七國集團（G7）峰會閉幕，法國總統馬克龍宣布，七國同意撥款2,000萬美元緊急援助，協助巴西撲救亞馬遜森林大火。對此，巴西總統博爾索納羅發出猛烈抨擊。

法國總統馬克龍一直關注全球氣候變化問題。（VCG）

綜合媒體8月26日報道，法國當地時間8月26日，G7峰會舉行氣候會議環節，與會國家承諾投入2,000萬美元的基金，幫助巴西等國應對亞馬遜大火。此外，G7將會發起長期計劃，幫助保護雨林。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在會上宣布有關計劃，形容亞馬遜雨林是「地球之肺」，並譴責巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）應對山火不力，導致這次悲劇發生。

馬克龍又指，七國集團將制定長遠計劃保護雨林，並正研究能否對同樣遭受大火侵襲的非洲雨林，做出類似支援。他指，七國同意援助要分兩階段，首先是需要消防員及滅火飛機灌救，之後就是保護亞馬遜森林，確保生物多樣性。

G7宣布有關決議後，博爾索納羅隨即發出猛烈抨擊，質疑G7國家背後真正意圖，稱這是侵犯國家主權，把巴西當成殖民地或無人之地。目前尚不清楚巴西總統是否接受了這筆資金。

雖然博爾索納羅稱G7國家幫助撲滅亞馬遜森林大火背後的意圖不明，巴西國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）表示不影響國家主權，並歡迎所有來自國際社會的援助，但席瓦認為國際對亞馬遜大火的反應「過於誇張」、「批評太強烈」。巴西環境部長薩列斯（Ricardo Salles）也對G7的財政援助表示歡迎。

早在G7峰會舉行前夕，馬克龍就提議在峰會上討論亞馬遜火災，並將這場火災成為國際緊急事件。巴西總統博爾索納羅卻指馬克龍此舉出於殖民心態和個人政治目的。

據悉，自8月10日以來，「地球之肺」亞馬遜熱帶雨林大火已經燒了三個多星期，還在以前所未有的速度燃燒，煙霧甚至蔓延到了3,000公里以外的城市，成千上萬的火海在亞馬遜雨林中肆虐，熱帶植被、樹木和其中所棲息的動物都被化為灰燼。

巴西旱季森林火災頻繁，由衛星資料圖片顯示，今年1月至8月在亞馬遜地區發生超過75,000起森林火災，比2018年同期增加84%。

近一個月以來，巴西總統博爾索納羅先是質疑山火的數據，然後又在沒有提出任何根據的情況下，指控非政府環保組織（NGO）可能參與這些火災，以轉移政府削減移撥資金給NGO政策的注意力。

巴西政府對森林火災嚴重性的反應，引起公眾憤怒和抗議浪潮，環保人士指責博爾索納羅鼓勵礦工和伐木工人，故意釀成火災，非法開發土地。分析顯示，毀林和森林火災的數量增加，與環境違法行為罰款急劇下降有不可分割的聯繫。