日本正式將韓國移出貿易優待白名單　韓媒：兩國關係或無法挽回

日韓之間的貿易糾紛不斷升級，日本方面表示要正式將韓國移出貿易優待白名單，外界認為，這一舉動將導致兩國關係更加惡化。

隨着貿易摩擦的升級，日韓關係進一步惡化。（VCG）

據韓聯社報道，8月28日起，日本將韓國移出獲得貿易便利「白名單」的政令正式生效。這一名單包含27個國家，韓國2004年加入，已有15年，成為第一個遭排除的國家。

報道稱，這是日本對出口韓國的3種半導體關鍵原材料加強審查和管控後，採取的又一項「經濟報復」措施。

韓國成為非「白名單國家」後，除食品和木材以外，幾乎所有品類都將受到影響。可能轉為軍事用途的產品，原則上每份訂單都需獲得日本相關部門許可後對韓出口，手續繁雜。

有韓國分析人士指出，相比之前對三種半導體行業原材料的出口管控，日方此次的除名措施對韓方的影響要大得多，管控對象的種類將增加到1,100餘項，而這還只是屬於「戰略物資」的部分。

韓國對外經濟研究院此前發佈的報告稱，包括非戰略物資在內，受到出口限制的對象種類或達6,000餘項，其中去年有過實際交易的約4,000項，交易規模超314億美元，佔去年韓國從日進口總額的57.7%。

韓聯社稱，韓日關係陷入無法挽回的狀態，正降温至1965年建交以來的冰點。當地時間8月2日上午，日本內閣批准通過《出口貿易管理令》修訂案，決定把韓國移出「白名單」。日本經濟產業大臣世耕弘成表示，新令將於7日頒佈，8月28日正式生效。世耕弘成說，日本將「鄭重」實施這項措施。

日本內閣官房長官菅義偉在另一份聲明中表示，將韓國從首選貿易伙伴名單中刪除，是由於首爾出口管理存在「不足」。

菅義偉補充說，日本並未實施貿易禁運，只是將韓國恢復到與其他東南亞國家聯盟成員國的地位。

韓聯社稱，雖然日方堅持只是對出口貿易管理的修改，但韓方指認，日方此舉明顯是報復韓國最高法院去年裁定日方企業賠償第二次世界大戰期間遭強徵的韓國勞工。

對於日本將正式把韓國從貿易「白名單」國家中剔除。韓國總理李洛淵當地時間8月27日再次以不續簽《韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）》警告日本，稱若日方無法撤銷不正確舉動，韓國將按計劃終止韓日軍情協定。