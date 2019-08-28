伊朗外長：美國不重返核協議　兩國領袖會談難以實現

伊朗外長扎里夫（Javid Zarif）8月27日表示，以目前情況而言，美國假如不重返《伊朗核協議》，兩國領袖會談難有機會舉行。另外有伊朗官員警告，德黑蘭方面可以在三日內將產油量回復至被制裁前水平。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在七國集團（G7）峰會場地與扎里夫會面後曾稱，相信美伊領袖很快會面，美國總統特朗普（Donald Trump）亦表示不排除這個可能。

扎里夫旋風式現身G7會場後，再訪問中國和日本。他27日由北京前往東京前向傳媒表示，自己在法國時已經宣布美伊領袖對話不會舉行，除非美國重返和遵守核協議內容。

他又批評特朗普政府違反這份談判多年的協議，指實行由各方同意的協議內容最為重要，但美國至今都沒有為此作任何行動。

扎里夫表示，自己答應訪問G7會場的目的是與歐洲各國討論如何挽救協議。

另外，美國退出核協議後，重新制裁伊朗，當地半官方的邁赫爾通訊社（Mehr）27日引述石油部長贊加內（Bijan Zanganeh）報道，稱伊朗可以在三日內將石油產量水平提升至被制裁前水平。

G7峰會：本次峰會還迎來一位「不速之客」，正是伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）。他於8月25日飛抵會場，與法國總統馬克龍及其政府官員會面，事後將會面相片分享至社交網絡。（Reuters）

（綜合報道）