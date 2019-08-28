敏感時刻 中國被曝拒絕美國軍艦訪問青島請求

由於貿易戰、香港以及美國對台軍售等問題，中美關係全面緊張，有人甚至說中國已經失去了美國。在此背景下，中國再次拒絕美國軍艦訪問的請求。

路透社8月28日發佈獨家報道稱，美國防務官員27日透露稱，中國拒絕了美國海軍軍艦近日對青島進行訪問的請求。

這位不願透露姓名的防務官員表示，美軍驅逐艦本應在周日（25日）到訪青島，但中國在此之前拒絕了這一請求。

這位國防官員還表示，美國軍艦偶爾會訪問中國，最近一次是在2017年。而美國海軍艦艇最後一次訪問青島是在2016年，執行訪問任務的是「本福德」號驅逐艦。

當被問到美國的請求為什麼會被拒絕時，這位官員說，這個問題應該問北京。

值得一提的是，這是一個月內，中國第二次拒絕美國軍艦訪問的請求。8月13日，美國太平洋艦隊發言人克里斯滕森（Nate Christensen）中校證實，中國拒絕了兩艘美國軍艦訪問香港的請求，這兩艘軍艦分別為兩棲船塢運輸艦「綠灣」號以及巡洋艦「伊利湖」號。

中國政府沒有公開說明為何拒絕美國海軍的請求，但這也不是中國政府第一次拒絕美國船隻訪港。

中國政府去年就曾拒絕美國兩棲攻擊艦「黃蜂」號訪問香港。此前，中國政府也曾拒絕過美國海軍一個航母戰鬥羣訪問香港。

當下，由於貿易戰、香港問題以及以及美國對台軍售等問題，中美關係十分緊張。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月25日甚至在社交網絡推特（Twitter）上說，中國已經「失去」了美國，全面的高關税、華為禁令、政治敵意、香港以及台灣等等問題。中國正面對着一個完全不同的美國。「我們已經沒有什麼可以再失去的了，而美國才剛剛開始失去中國。」

據悉，中美貿易戰8月23日再次升級，中國宣布將對美國價值750億美元的商品徵税，美國也宣布提升對華5,000億美元商品的徵税比例。

特朗普還直言，美國不需要中國，沒有中國美國會更好。他還威脅使用《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA），讓美國公司離開中國。這若成為現實，將成為中美貿易戰最壞的情況，意味着兩國經濟的全面脱鈎。