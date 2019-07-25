中國新國防白皮書談台灣措辭有變　美軍艦再穿越台灣海峽

中國日前發佈了新版國防白皮書，並就台灣問題發出了異乎尋常的警告。然而，美國軍艦卻再次穿越了台灣海峽。

北京時間7月24日，中國政府發表了《新時代的中國國防》白皮書，這是中國政府自1998年以來發表的第10部國防白皮書，也是十八大以來發表的首部綜合型國防白皮書。

新版白皮書的一個重點就是台灣問題。白皮書指出，反分裂鬥爭形勢更加嚴峻，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，加緊推行「去中國化」「漸進台獨」，圖謀推動「法理台獨」，強化敵意對抗，挾洋自重，在分裂道路上越走越遠。「台獨」分裂勢力及其活動始終是台海和平穩定的最大現實威脅，是中國和平統一的最大障礙。

解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族的根本利益，是實現中華民族偉大復興的必然要求。中國堅持「和平統一、一國兩制」方針，推動兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程，堅決反對一切分裂中國的圖謀和行徑，堅決反對任何外國勢力干涉。中國必須統一，也必然統一。中國有堅定決心和強大能力維護國家主權和領土完整，決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

白皮書説，中國不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。如果有人要把台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以挫敗，捍衞國家統一。

在白皮書的發佈會上，中國國防部發言人吳謙還在回答記者提問時説，搞「台獨」就是死路一條，中國一點也不能少。決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

媒體評論

《日經亞洲評論》指出，同2015年發佈的白皮書相比，2019年的白皮書用了更多的頁面談台灣問題。這反應了北京對特朗普（Donald Trump）政府對台灣越來越濃厚的興趣的擔憂。

報道稱，北京對美軍艦反覆穿越台灣海峽以及對美國計劃中的對台22億美元軍售保持警惕。

《日本時報》稱，同2012年的白皮書相比，新版白皮書在釣魚島問題時語氣明顯緩和。這次，白皮書將刻薄的語言留給了台灣。

美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，同2015年的白皮書相比，新版白皮書中涉及台灣的言論明顯地強硬很多，2015年的白皮書只是簡單地提了台灣。

《華爾街日報》稱，這份白皮書的措辭異乎尋常的強硬和具體，一些專家認為這反應了中國國家主席習近平解決台灣問題的決心。

美軍艦再次穿越台灣海峽

然而就在北京就台灣問題發出嚴厲警告之際，美國軍艦再次穿越了台灣海峽。美國海軍第七艦隊發言人多斯（Clay Doss）發表聲明稱，美海軍「提康德羅加」級巡洋艦「安提坦」號24日航行通過台灣海峽。

聲明稱，「安提坦」號於7月24日至25日例行通過台灣海峽。

據悉，這是美國海軍今年第六次穿越台灣海峽。自2019年開始，美國每個月月底都要派軍艦穿越台灣海峽，除了6月份，因為6月底中美在籌備「習特會」。

對於美艦頻繁穿越台海的挑釁行為，中國外交部和國防部曾過多次表示強烈反對。中國駐美大使崔天凱6月份也警告説，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，這條紅線，不可逾越。