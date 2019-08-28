貿易戰令美農民失去耐心 與特朗普關係密切的議員將訪華

中美貿易戰近來再次升級，貿易戰對美國農民衝擊很大，在此背景下，美國兩名議員將訪華，其中一名議員與特朗普關係密切。

綜合媒體8月28日報道，來自蒙大拿州的共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）8月27日說，他將於下週前往中國繼續農業貿易方面的討論。他將和來自佐治亞州的共和黨參議員佩杜（David Perdue）一起訪問。

戴恩斯2017年稱宣布與中國方面達成了一個初步協議，中國將進口蒙大拿州2億美元牛肉。但是由於中美貿易戰升級，這份協議擱淺。

戴恩斯說，他此行的目的是為了使蒙大拿州的農業處在中美貿易談判的最前沿。

他說：「我想要確保蒙大拿州農業的聲音在美國和全世界被清楚地聽到。由於農業是蒙大拿州第一經濟驅動力，中國是繼美國之後最大的牛肉消費國，在談判期間，蒙大拿州農民和農產主的聲音能在談判前有一席之地，這十分重要。」

戴恩斯說，他支持特朗普尋求給美國工人達成一份更好的協議的努力，也相信長期的解決方案對蒙大拿州很重要。但是他也指出，必須迅速同中國達成一份協議。

戴恩斯強調，他此次前往中國並不代表特朗普政府，只是作為一名美國參議員去中國。

值得一提的是，與戴恩斯同行的佩杜同美國總統特朗普（Donald Trump）私交不錯。《華盛頓郵報》此前報道稱，知情人士透露說，特朗普經常與共和黨參議員佩杜通電話。

據悉，中美貿易戰已經持續了一年多，仍然看不懂達成協議的曙光，9月份，兩國將互向對方的更多產品加徵關税，貿易戰將進一步升級。

在貿易戰持續到一年多裏，高度依賴國際貿易的美國農民深受政府貿易保護主義連帶傷害。他們最大的期盼就是「中美貿易能夠早日重回正軌」。

美國全國農民聯盟（NFU）副主席、威斯康星州奶農的埃德爾伯格(Patty Edelburg)5月16日通過Fox新聞抨擊了特朗普對華髮起貿易戰。他同時強調，農民正面臨着日益增加的經濟壓力，農民自殺情況也越來越多。

《紐約時報》8月28日報道稱，貿易戰令美國農民損失慘重。數據顯示，截至6月，美國農場破產申請比去年增加了13％，貸款拖欠率也在上升。儘管特朗普政府提供了280億美元的援助，但隨着貿易戰持續升級，一些美國農民開始感到恐慌。越來越多的人表示，他們對總統的做法失去了耐心。

甚至還有美國農民直言，後悔曾在大選中投票給特朗普。隨着2020年大選臨近，特朗普面臨着巨大的壓力。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月27日接受媒體採訪時也談到了貿易戰對農民的衝擊。記者問，中美何時能達成協議，農民無法等到2020或者2021年。

蓬佩奧回應說，特朗普總統專注於讓協議儘快發生。「我認為取得了真正的進步，但是我不想設置一個時間表。」他還說，這些事情有時候很複雜，很有波折。