【新聞教室】約翰遜關閉英國會　女王被「擺上枱」？

英國首相約翰遜8月28日宣布「出招」，向英女王伊利沙伯二世提出，在9月9日的辯論後提早結束今屆國會會期，並安排英女王10月14日才到國會發表演說。國會預料會在10月中恢復運作，這意味將沒有足夠時間，通過阻止無協議脱歐的法案。外界形容約翰遜此舉兵行險着，並斥他以非常手段為求如期脱歐。香港01為讀者整理有關的各種爭議。

約翰遜表示，已向英女王伊利沙伯二世提出，讓國會提早在9月中休會。（AFP）

1. 首相可以「關閉國會」嗎？

休會實際上等同暫時「關閉國會」。在此期間，國會所有工作都會停止，大多數尚未通過的法案都會「壽終正寢」，亦有一些法案可能會「延續」到下屆會議。

休會並不需要得到國會批准或同意，這是一項由首相建議，並由英女王決定的權力。

外界批評約翰遜以非常手段矮化國會在脱歐事務的角色。（AFP）

2. 議會休會屬正常嗎？

國會通常會在每年4月或5月短期休會一次。新政府上台後國會休會亦屬正常操作。

新政府休會時間各有不同，2016年僅休會4個工作天；2014年則休會13個工作天；今次則是23個工作天。

約翰遜堅持無論如何，都要在10月31日如期脱歐。（AFP）

3. 為甚麼會引起爭議？

10月31日脱歐期限迫在眉睫，約翰遜此時提出休會當然極具爭議。「約翰遜之心，路人皆知」，外界質疑他試圖限制國會運作時間，為無協議脱歐鋪路。

國會亦難以為無協議脱歐作規劃，以減低它的影響，如同「攬炒」。外界斥約翰遜是矮化國會在脱歐事務的角色。

約翰遜的奇招，將令國會恢復運作後，將無足夠時間通過法律阻止無協議脱歐。（AFP）

4. 英女王被擺上枱？

約翰遜在這個大是大非的時候向英女王提出休會，顯然是將後者「擺上枱」，帶入脱歐爭議的核心。

英女王要決定接受或否決這項建議。一般而言，她不會否決有關要求。結果同日她亦已予以批准。

約翰遜將英女王牽進脱歐爭議的旋渦。（AFP）

5. 仍有方法停止「攬炒」嗎？

保守黨前首相馬卓安（John Major）7月曾威脅，要告上法庭阻止國會關閉。他聲稱，雖然在法律不能質疑英女王的決定，但相信可以質疑首相對女王的建議。

《英國廣播公司》（BBC）引述接近約翰遜的消息人士形容，有關訴訟荒謬。