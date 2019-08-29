特朗普發文力挺約翰遜關閉國會：他是英國一直在尋找的人

「脱歐」計劃被再次否決之際，英國首相約翰遜（Boris Johnson）關閉議會的舉動令外界震驚。面對此時英國國內的政治危機，美國總統特朗普（Donald Trump）卻主動地攪進這趟「渾水」中，並在社交媒體推特（Twitter）上發文支持約翰遜，稱約翰遜是「英國一直在尋找的人，一個偉大的人！」

約翰遜（右一）持有許多和特朗普（左二）一致的觀點。（Reuters）

特朗普於8月28日在推特上稱，「要想對約翰遜發起不信任投票將是非常困難的，尤其是考慮到約翰遜正是英國一直在尋找的人這一事實，而且他將被證明是『一個偉大的人』！愛英國」。

路透社8月27日報道，英國主要反對黨領導人聚會商議，試圖在9月3日開始的議會新會期內發起一系列行動，阻擊約翰遜內閣的「無協議脱歐」計劃。8月28日，約翰遜向議員們發出公開信，向外界公開將議會新會期延後的打算。同時，約翰遜還確認英國女王已經同意英國議會從9月9日起直到10月14日為止休會。

該消息引發大批英國政界人士的強烈批評，他們表示這是約翰遜濫用職權，迴避「脱歐」計劃再遭議會否決的現實。反對黨議員表示，這可能會阻礙他們避免「無協議脱歐」的努力。

可以看到，約翰遜在英國國內的境遇可謂水深火熱。而此時，特朗普發推文力挺約翰遜、主動攪進這趟「渾水」，其動機令人不解。

事實上，這已不是特朗普第一次公開稱讚約翰遜。特朗普曾稱讚約翰遜是「非常有才華的人」、是「朋友」。在8月26日於法國比亞里茨舉行的七國集團（G7）領導人峰會閉幕式上，特朗普對約翰遜說，「你怎麼花了這麼長時間才當上首相？我都等你六年了」。