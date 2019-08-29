朴槿惠親信干政案重審　三星李在鎔一旦加刑或遭即時收監

韓國最高法院8月29日就前總統朴槿惠親信干政案裁決，撤銷二審法院判決，發還首爾高等法院重審。但除朴槿惠外，同捲入案件的三星副會長李在鎔同因涉案在內，需發還重審。

2017年李在鎔二審，從一審的5年判刑減少至2年半，緩刑4年，獲當庭釋放。（Getty Images）

2016年朴槿惠親信干政案，朴槿惠因涉收賄及濫權等多項罪行，在二審被判處25年監禁。其中法院認定朴槿惠收受三星集團賄賂，李在鎔被判有罪獲刑兩年半，但因緩刑4年關係，當庭釋放。

最高法院裁決指出，前一二審法庭未能依據公職選舉法針對賄賂罪名獨立宣判，因此撤銷二審判決，朴槿惠及李在鎔有罪部分須發回首爾高等法院再審。

重審雖然有機會令刑期減少，但同樣亦有機會令刑期增加，其中李在鎔案的最大關鍵在於三星集團贈送崔順實女兒的3匹馬及訓練費用是否視為賄賂，二審未有把這項贈送視為賄賂，但最高法院應為判決不妥。

賄賂金額可能增加 刑期加重

韓國《中央日報》報道指，當中3匹馬及訓練費用涉及金額高達50億韓圜（約3200萬港元），若重審後認定同屬賄賂，將令原判涉及的36億韓圜（約2300萬港元）金額增加一倍以上，刑期可能加重。

因韓國緩刑只適用三年或以下刑期，意味原判兩年半的李在鎔只要刑期加重，就有可能需即時入獄。