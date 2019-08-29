英國蘇格蘭保守黨領袖辭職　指無法兼顧家庭和工作

英國蘇格蘭保守黨領袖戴維森8月29日宣布辭職，表示無法兼顧家庭和工作，亦已竭盡所能降低英國脱歐的風險。

英國蘇格蘭保守黨領袖戴維森因家長理由提出請辭。（Reuters）

戴維森（Ruth Davidson）出任蘇格蘭保守黨領袖8年，帶領政黨東山再起，抗衡蘇格蘭民族黨（Scottish National Party）的勢力，並協助保守黨贏取重要議席。

於公投支持留歐的戴維森指，會繼續支持保守黨、首相和蘇格蘭在聯合王國的位置。她促請議員爭取達成脱歐協議，並表示會支持約翰遜為此努力。

2018年誕下孩子的戴維森在辭職信提到，蘇格蘭將於2021年舉行選舉，對手亦有機會迫使提前大選，由於競選活動需要花費精力和時間，坦承對要離開家庭感到擔心。

英國廣播公司（BBC）引述保守黨消息人士指，戴維森過去多月已計劃辭職，與首相約翰遜（Boris Johnson）提出國會休會至10月14日的決定無關。

約翰遜28日宣布，安排英女王10月14日到國會發表演說，意味國會從9月中起將暫停運作，直至英女王發表演說，正式展開國會新會期。這代表國會議員或未能有足夠時間，通過阻止無協議脱歐的法案。樞密院隨後宣布，國會由最遲9月12日起休會至10月14日。