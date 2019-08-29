習近平與菲律賓總統杜特爾特舉行會晤

菲律賓總統杜特爾特北京時間8月28日抵達北京開啟訪華之行。（AP）

中國國家主席習近平北京時間8月29日晚在釣魚台國賓館會見菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）。

據中國新華社報道，習近平指出，當前，國際和地區形勢深刻複雜變化，但和平、發展、合作、共贏仍是不可阻擋的時代潮流。我願同你一道，繼續從戰略高度和長遠角度把握好時和勢，引領好中菲關係發展，這不僅有利於兩國和兩國人民，也將為地區和平穩定增添正能量。

杜特爾特8月28日抵達北京，29日預計與習近平舉行雙邊會晤，討論南海資源開發及預計甚具爭議的南海仲裁案；30日他將與中國國務院總理李克強舉行會談。

據新加坡《海峽時報》8月28日報道稱，雖然杜特爾特此前幾次訪華更像是愛的集會，但是這次訪問可能就沒有那麼友好了。杜特爾特說，他會在訪華時提2016年的南海仲裁案，該仲裁案否認了中國對大多數南海地區的主權聲索。

報道稱，在任期的前三年，杜特爾特沒有用這個勝利進一步施壓中國，而是改善對華關係。但是他現在決定提這個事，儘管這會觸碰北京的痛處。

但報道也援引專家的話說，杜特爾特的強硬姿態或許是為了安撫國內的軍方。報道強調，基本上沒有人會期待杜特爾特會強硬施壓北京，去冒失去中國這個盟友的風險。

與此同時，美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站8月28日則報道稱，雖然杜特爾特說他會反抗中國，但是他可能做不到。

CNBC稱，菲律賓國內民眾越來越不滿杜特爾特的親北京立場。這是杜特爾特三年來第五次訪華，但是他至今一次都沒有過美國。