杜特爾特抵達北京　準備向習近平提南海仲裁案

菲律賓總統杜特爾特8月28日抵達北京，29日會與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，討論南海資源開發及預計甚具爭議的南海仲裁案；30日他將與國務院總理李克強舉行會談。

菲律賓總統杜特爾特8月28日抵達北京，展開他為期四天的訪華之旅。（AFP）

杜特爾特（Rodrigo Duterte）8月28日乘坐私人飛機抵達北京，展開他為期四天的訪華之旅，預料他會在當地與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，共同出席2019年國際籃聯（FIBA）籃球世界盃開幕禮。

這是杜特爾特任內第五次訪華，隨着南海緊張局勢加劇，外界預料，他會在雙邊會晤中，向習近平談及南海仲裁案，並施壓中國儘快結束同鄰國的「南海行為準則」的談判。

海牙仲裁法庭2016年7月12日就菲律賓控告中國的南海仲裁案作出裁決，判菲律賓勝訴，並否定中國的南海「九段線」，指中國對南海海域沒有「歷史性所有權」。

中國方面則認為裁決沒有法律效力，只是一張廢紙。菲律賓一直對中國採取「不對抗」策略，不提主權爭議，吸引中國援助、貿易和投資。不過隨杜特爾特未能兑現經濟承諾，加上近月南海發生的事件，觸發國內反華情緒，似乎迫使杜特爾特對中國擺出較強硬的姿態。