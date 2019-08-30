杜特爾特訪華兩大目的落空 向習近平提南海仲裁遭拒

中國國家主席習近平北京時間8月29日晚，在北京釣魚台國賓館與菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）舉行會晤。杜特爾特此行目的之一被指要提南海仲裁案，但據菲總統發言人透露，習近平當面拒絕了杜特爾特這一提議。

杜特爾特提南海仲裁遭拒

據菲律賓《每日問詢者報》8月30日報道稱，菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）在8月30日早些時候的一份聲明中表示，杜特爾特「堅持要求習近平主席關注菲律賓在西菲律賓海（中國稱南海）的主張，其中包括常設仲裁法院在海牙的裁決」。而習近平拒絕承認這項裁決。帕內洛說：「習主席重申中國政府不承認仲裁裁決，並將堅持這一立場。」

2013年1月22日，菲律賓時任總統阿基諾三世（Benigno Aquino III）政府就中菲在南海的有關爭議提起仲裁。2015年7月7日，聯合國（UN）海牙仲裁庭舉行首次聽證會。2016年7月12日，在中國缺席的情況下，仲裁庭公布南海仲裁結果，支持菲律賓在南海領土主權相關問題上的幾乎全部訴求。

對此，2016年6月30日剛就任菲律賓總統的杜特爾特採取了和阿基諾三世全然不同的態度，不打算對此議題與中國正面衝突，並積極改善和發展對華關係，但南海問題依然是橫亙在兩國之間的棘手問題。

就在杜特爾特展開此次訪華之行前，據新加坡《海峽時報》報道稱，杜特爾特在一次講話中透露，有人請求他不要在會晤時談南海仲裁案。「他們說不要談這個。我說『不』。不要控制我的嘴巴，因為這是上帝的禮物。」

杜特爾特南海油氣合作構想遇阻

中菲首腦會晤過後，據中國新華社8月29日報道，根據《中菲油氣開發合作的諒解備忘錄》和《關於建立政府間聯合指導委員會和企業間工作的職責範圍》, 中菲雙方宣布成立油氣合作政府間聯合指導委員會和企業間工作組，推動共同開發儘快取得實質性進展。

另據菲律賓《世界日報》報道，菲律賓駐華大使羅馬納（Jose Romana）8月29日在杜特爾特會見習近平的僅數小時前表示，菲中兩國在南海的聯合石油勘探協議，必須依據菲律賓和中國的相關法律，根據協議，雙方將成立一個政府間聯合指導委員會和企業間工作組，以推動油氣共同開發。

但據美國彭博社指出，杜特爾特與習近平舉行的備受矚目的會談似乎沒有就兩國之間的南海領土爭端達成協議，也沒有就該地區的石油和天然氣勘探計劃達成協議。

《日經亞洲評論》此前報道稱，杜特爾特和習近平在北京會晤時將敲定一份南海油氣協議。2018年11月，習近平和杜特爾特簽署了一份南海油氣聯合開發諒解備忘錄，但是他們並沒有敲定具體的細節，留給了未來的談判。報道稱，杜特爾特想要佔有這份油氣協議的60%的份額。但是中國外交部發言人耿爽上週已表態，中國在南海仲裁案的立場沒有改變。北京也堅持對南海擁有不可爭議的主權。

中菲在除南海外其他領域達成多項共識

雖然中菲在南海問題上依然沒有取得實質性突破，但兩國在教育、科技以及金融等領域簽署諸多重大文件。據《菲律賓商報》報道，杜特爾特和習近平在舉行雙邊會談後，見證了雙方簽署的六項協議的交換。

這六大協議包括：菲律賓高等教育署與中國教育部高等教育合作諒解備忘錄；菲律賓科技部與中國科技部關於科技合作的諒解備忘錄；菲律賓財政部屬下的海關局與中國海關總署關於落實《政府間海關事務合作互助協定》的合作安排；菲律賓海關局與中國商務部的中國援建集裝箱檢驗設備項目實施合同；菲律賓財務部與中國國際開發合作署就利用人民幣貸款便利取得和使用優惠貸款的合作程序交換意見；財政部與中國進出口銀行簽訂的菲國家鐵路南線長途項目管理諮詢項目優先購買人信貸協議。