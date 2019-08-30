美媒：中國正研究國內科企對美國供應商依賴度　評估抵禦能力

《華爾街日報》8月30日報道，中國正在研究國內科技公司對美國供應商的依賴程度，以評估這些企業抵禦中美貿易戰衝擊的能力，以及為北京建立「不可靠實體清單」作準備。

美國將華為列入出口管制實體名單。（Reuters）

聯絡小米、OPPO等公司

報道引述知情人士指，隨着中美貿易戰升級，中國國家發改委、工業和信息化部以及商務部過去數月已經展開這項跨部門行動。中國官員與國內企業聯絡，包括手機生產商小米集團、OPPO及Vivo等公司，詢問企業供應鏈結構、與美國公司的關係等。

報道指，中國官員一方面試圖在貿易爭端中採取與美國力度相當的反制措施，另一方面確保本土企業不會受傷害。

部分中國企業已經開始與美國企業切斷聯繫。思科（Cisco Systems）8 月初表示，該公司過去向中國大型企業和國企出售產品，如今這些公司不再邀請思科參與投標。

為建立「不可靠實體清單」作準備

中國商務部5月提出實施「不可靠實體清單」，對於不遵守市場規則，背離契約精神，出於非商業對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業組織或個人，將列入該清單。

商務部新聞發言人高峰22日重申，將於近期內發布「不可靠實體清單」，限制清單內的外國企業和個人在中國的業務。報道指，這份黑名單明顯是對美國將華為列入出口管制實體名單的回應。