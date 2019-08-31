德國總理默克爾9月初訪華三日　預計關切香港局勢

德國總理默克爾（Angela Merkel）9月5日率領商業代表團訪問中國三日，外界估計她可能會向北京方面表達對香港問題的關注。

默克爾上次訪華是2018年5月。（Getty Images）

新加坡《海峽時報》31日報道，默克爾於9月6日與中國國務院總理李克強共晉早餐後，北京將在人民大會堂舉行歡迎儀式。默克爾訪華期間將出席中德經濟顧問委員會座談會、以及中德對話論壇。

報道指，默克爾此次將率領大型商業代表團訪華，計劃訪問北京、及武漢的多家企業。默克爾將於7日前往武漢，屆時將與華中科技大學的學生交流。

同時，香港局勢是德國媒體關注的焦點。《中央社》31日報道，柏林墨卡託中國研究中心（Merics）副總裁胡謐空（Mikko Huotari）表示，預計默克爾訪華將關切香港問題，並向中國領導人表達，保障港人自由對雙邊關係的重要性。

胡謐空表示，德國總理府官員十分關注香港情勢的發展，倘若香港局勢惡化，默克爾可能調整原定訪問中國的行程。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）30日出席歐盟外長會議後，表示香港局勢「必須不能再升級」，並強調「必須確保走上街頭的港人，參與集會和表達意見的權利」。