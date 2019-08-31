【中美貿易戰】清朝債券可變談判武器？　彭博：特朗普政府有研究

《彭博商業周刊》8月29日報道，清朝債券原來也有可能成為美國總統特朗普（Donald Trump）在貿易戰的籌碼，並指特朗普政府對此「有研究」，曾見過相關代表。但報道亦指出，美國政府內部也認為再要求中國政府償還的做法，在法律上不見得可行。

《彭博商業周刊》29日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）、以及商務部長羅斯（Wilbur Ross）曾會見部分在美國的清朝債券持有人及代表。

田納西州（Tennessee）牧場主比安科（Jonna Bianco），是清朝債券持有人代表團的領導者，2018年8月與特朗普見面，隨後亦與姆努欽交流，但沒有透露見面詳情。

比安科表示，她已經研究清朝債券數年，並招募美國債券持有人基金會（American Bondholders Foundation，ABF）知名人士。比安科提出，可以把清朝債券作為中美貿易戰的籌碼，並聲稱考慮到通貨膨脹、利息和賠償費用，中國應該支付超過1萬億美元。

彭博報道，消息人士稱美國財政部曾對清朝債券進行研究。（Getty Images）

這些債券由清朝政府於1911年發行，是為資助湖廣鐵路建設而出售的債券。但中華人民共和國從未承認這些債務。目前，這些古董級債券部分還在美國人的家中，也有人放到Ebay拍賣。

美國財政部與商務部發言人拒絕對消息置評。《彭博商業周刊》引述知情人士指，財政部曾對清朝債券進行研究，但對於ABF提出的建議，包括先將清朝債券所有權轉移至美國政府，再要求中國政府償還的做法，在法律上並不可行。

杜克大學法學教授古拉提（Mitu Gulati）表示，「我認為所有特朗普政府的官員、以及財政部會覺得這是件愚蠢的事情。」「從法律上，這些債券具有合法性。但是，這需要絕頂聰明的律師激活這些債務。」

美國證券交易委員會（SEC）曾對清朝債券進行研究，於2018年控訴休斯頓一位著名牧師，及相關金融人士誘騙老年投資者購買清朝債券。

美國證券交易委員會在其投訴中表示，「被告向這些投資者傳遞錯誤信息，指清朝債券是安全的，無風險的，價值數十甚至數百萬美元，並可以出售給第三方。」 「實際上，這些債券僅僅是具有收藏價值的紀念品，沒有任何投資價值。」