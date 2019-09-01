杜特爾特向習近平提南海仲裁碰壁 菲總統府：今後不再提

菲律賓總統發言人表示，中方表示堅持拒絕接受南海仲裁，同時菲方也表示以後會晤將不再提起仲裁一事。雙方都認為，他們對仲裁的不同意見不應妨礙兩國尋求安全和經濟合作，以及進一步改善關係。

據菲律賓《世界日報》9月1日報道，菲律賓總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）當地時間8月30日表示，中國國家主席習近平堅持拒絕接受南海仲裁，但向菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）保證，中國將避免在南海採取「挑釁行為」。

帕內洛表示，杜特爾特在以後與習近平主席會談時將不再提仲裁一事。帕內洛說，習主席在仲裁問題上的堅定立場是一個信號，讓杜特爾特停止在以後的會議上提這個問題。帕內洛說：「不會再提了。我們已經提出了這個問題，以後不會一再提出。」

報道稱，杜特爾特北京時間8月29日在釣魚台國賓館會見習近平時，提起2016年南海仲裁。帕內洛說：「總統在兩國領導人雙邊會議上明確、果斷、友好地提出了仲裁一事。杜特爾特表示，仲裁是最終的、具有法律約束力且不可上訴，習主席則重申了堅決不承認仲裁的立場。」

帕內洛說：「他們達成的共識是，兩國將避免採取挑釁行為。」

關於中國在爭議島礁修建更多軍事設施的問題，帕內洛表示，他不確定這些是否是入侵行為，因為菲律賓也在爭議島礁修建建築。

另一方面，帕內洛承認，在菲律賓政府於2015年暫停執行已授予的服務合同後，在西菲律賓海（中國稱南海）的聯合油氣開發項目上陷入「僵局」。

他說：「目前陷入僵局，因為我們無法就兩國可以進入該地區的哪一部分達成一致。」

在杜特爾特展開此次訪華之行前，據新加坡《海峽時報》報道稱，杜特爾特在一次講話中透露，有人請求他不要在會晤時談南海仲裁案。「他們說不要談這個。我說『不』。不要控制我的嘴巴，因為這是上帝的禮物。」