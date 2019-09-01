【中美貿易戰】新關税今起實施　未來關税仍陸續有來

中美新一輪關税措施9月1日起實施，中美貿易戰將進一步惡化，衝擊兩國消費者及企業。但除了這一輪關税外，未來美國對中國將進一步加徵新關税措施，令貿易戰前景更不明朗。

中美新一輪關税在9月1日起實施，中國將對美國750億美元商品加徵關税；美國則對中國1250億美元商品加徵關税。（美聯社）

自9月1日起，中美新一輪關税正式實施：中國將分批在9月1日及12月15日對美國食品、化工製品、汽車零件等750億美元商品加徵5%至10%關税。而美國則在9月1日起對中國1250億美元商品加徵15%關税，較原定10%提升5%，範圍將包括電視、電子用品、毛衣、鞋等各類日用零售商品。

10月及12月還有新關税

但美國對中國關税不僅於止，自10月1日起美國將對原本加徵25%，總值2500億美元商品關税提高至30%。這批貨品內容分別包括500億的工業用品，如化學品、電子零件、半導體等，及2000億的零售商品，如傢俱、吸塵機、手袋及行李箱等。

而緊接，美國將同樣在12月15日對中國1560億美元商品加徵15%關税。商品主要包括高科技電子商品，如手機、電腦，及一些餐具及聖誕裝飾品等。原本這批貨品準備在9月1日實施關税，但後來延後至12月，目的是避免關税影響2019年美國聖誕旺季銷情。

自12月起蘋果的iPhone亦將不能倖免，需被徵收關税。（美聯社）

中美至今關税內容

中國至今已向1100億美元美國商品徵收5%至25%關税，主要包括大豆、肉類、蔬果等農產品，及天然氣、酒精等商品。中國將重新對美國進口汽車提高關税至25%，及對在12月暫停徵收關税的汽車零部件重新徵收5%關税。

根據2018年中國進口美國商品，只有價值100億的商品，主要與波音飛機有關的項目，未有徵收關税。

至於美國至今已向價值4500億美元中國商品徵收10%至25%關税，過去豁免的日用品關税，包括蘋果iPhone將分別在9月及12月陸續實施。現時只有嬰兒床、嬰兒安全用品及一些宗教商品，如聖經仍繼續獲得豁免。