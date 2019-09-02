美國前防長馬蒂斯談離職原因 與特朗普無法產生共鳴

前美國國防部長馬蒂斯（James Mattis ）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪，首度談及了自己離職的前因後果，稱自己與美國總統特朗普（Donald Turmp）已「不再產生共鳴」。

馬蒂斯（左）因與特朗普理念不合而離職。（VCG）

CBS9月1日報道，馬蒂斯於本週發售自己的自傳《呼號混亂》（Call Sign Chaos）。在書中，馬蒂斯回顧了自己在特朗普政府擔任國防部長的那段時光，並對前「老闆」、美國總統特朗普進行了「不點名批評」。

在自傳中，馬蒂斯寫道：「我盡我所能做到了最好。但是當我給出的具體方案和戰略建議，尤其是要求總統信任我們的盟友這一建議，都不再產生共鳴時，就是時候該辭職了。」

在採訪中，馬蒂斯對記者表示，因在對待伊朗態度上與奧巴馬（Barack Obama）觀點不和被強制退休後，自己被特朗普總統提名為國防部長是一份「驚喜」，但是攬下這份職務後的體驗與他預想的有所差距。「當你回顧這段時光時，總有一天你不得不直面一個問題：『和我一起工作的人，真的想法和我一致嗎？』」馬蒂斯同時告訴記者，自己本來希望能幹滿四年的任期，但是不得不就此中途離職。

當被問及「壓死駱駝的最後一根稻草」時，馬蒂斯直截了當地指出，他的離職與特朗普總統從敘利亞撤軍的決定有着莫大的關係。馬蒂斯同時告訴記者，自己反對這個決定。

在辭職信中，馬蒂斯也點明瞭自己尊重盟友的想法絲毫不會動搖。「與我們的每一個盟友保持緊密的聯繫，我認為這才造就了今天的美國。如果我的想法不合適，那麼特朗普需要一個和他『步調一致』的人。」

雖然馬蒂斯拒絕了主持人讓他對特朗普發表看法的要求，但是他仍然婉轉地表示，特朗普是一位「不尋常」的總統。「在當今瘋狂的政治生態下，我們必須小心，不讓這個國家走向分裂。

此外，馬蒂斯還在《華爾街日報》撰文批評了特朗普（Donald Trump）對孤獨主義的偏好。

馬蒂斯指出，一名辯論家的角色，不足夠成為一位領袖，領袖必須具備戰略觸覺，而那些在麻煩逼近時同美國站在同一陣線的國家，必須受到尊重。美國有線電視新聞網（CNN）稱，雖然馬蒂斯沒有提到特朗普的名字，但很明顯，他指的就是美國總統。