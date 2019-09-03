知情人士：北京要求推遲徵税被拒 華盛頓提出強硬交換條件

美國總統特朗普（Donald Trump）多次強調同中國談判、溝通關係保持得很好，還製造了兩次接到北京來電的話題，北京給特朗普保存顏面的同時，提出按照6月29日大阪首腦會晤共識，可否推遲徵税，遭到拒絕。

知悉中美貿易磋商人士9月2日對美國彭博社透露，9月1日關税生效前一週，北京私下向華盛頓提出了推遲的要求，但被拒絕；現在中美想要在照約定在9月安排會晤上達成一致很艱難。但這也並非意味着談判將會取消。有兩名要求匿名的官員對彭博社說，在8月26日到9月1日這周裏，中美曾多次進行磋商，但彼此的要求都沒有得到滿足：美方希望給下一輪會晤定些可以參照執行的標準，中方則是要求推遲徵新税。

彭博社指出，特朗普總統只是在努力做出美中談判進展得還不錯的樣子，以平息金融市場風浪，但事實並非如此。美國有線電視新聞網（CNN）消息稱，特朗普的助手們私下承認，在8月24日至26日的周末，中方確實沒有像特朗普8月26日在七國集團（G7）峰會發佈會上所說的那樣「兩次致電」；相反，兩名官員透露稱：「特朗普急着傳遞積極信號以提振股市，因而將中國國務院副總理劉鶴的言論與來自中方的直接通話混為一談。」

但中方仍給特朗普保存顏面，在媒體連日在例行記者會上追問之下，中方未曾戳破、回應甚至有為特朗普「圓謊」的好意。舉例而言，中國商務部8月29日新聞發佈會上，有記者問：「特朗普說上週末的時候有中國官員打電話給美國貿易方面的官員，想要達成協議，請問商務部是否能確認這個消息？」中國商務部新聞發言人高峰表示：「中美雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通 ，沒有更多的細節信息可以通報，當前各種各樣的傳聞比較多，在經貿領域我們會及時澄清事實，讓公眾了解真相。」

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）消息稱，9月1日對中國徵税生效後，特朗普在白宮南側草坪空中一號旁對記者們說，「和中國正在溝通，9月數次會晤談判計劃未變——他們未曾改變主意，我們也沒有。我們將會知道有何進展。但我們不能讓中國再壓榨美國了。」彭博社消息稱，特朗普此前還曾威脅稱，如果不能同中國達成更好的協議，「那我們就不要一起做生意了。」

中國商務部官網北京時間9月1日發表聲明說：「美國對華3,000億美元輸美產品中第一批加徵15%關税措施正式實施，中方就此在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。」商務部在聲明中強調，美方的徵税措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，即在談判解決爭端的過程中徵税。中國新華社消息稱，中國外交部新聞發言人耿爽當天亦在例行新聞發佈會上重申指出：「目前最重要的是給中美繼續貿易談判創造必要條件。」