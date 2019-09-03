貿易戰再升級　中國政府顧問：美國的要求沒有國家能做到

中美貿易戰於9月份再次升級，兩國的新一輪的談判計劃也仍未敲定。中國政府的一名顧問稱，美國的要求沒有國家能夠做到。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月3日報道稱，中國政府的一名顧問王輝耀在接受CNBC採訪時說，中國已經做出了所有努力，包括在3月份通過外商投資法，以解決外國商界的一些擔憂。

他還說，新的法律禁止強迫外國在華企業轉讓技術，加大知識產權保護力度。他還說，該法律還給予了外國企業同本土企業同等地位，這正好解決了美國政府的關切。

王輝耀還說：「要求中國修改整套法律這是不切實際的，沒有國家能做到，而且我們事實上已經通過了一條新法律。因此，我認為還是有解決美國所有擔憂的基礎的。」

報道稱，但是一些專家認為，新的法律（2020年1月實施）並不夠深入，或許不足以安撫華盛頓。

王輝耀還說，特朗普一而再，再而三地提升對中國商品加徵的關税，中國對此感到有些厭倦了，這讓雙方都尷尬。他也強調，但是北京一直表示願意對話，因此美國該邁出一步，靈活一些，不要再採取強硬態度。

他還說：「我們無法達成一份完美的協議。」「美國應該看到中國取得的進展，然後抓住這個勢頭，促使中國進一步開放，而不是將中國必入困境。」

報道稱，一些專家稱，美國提到的中國問題合理之處。但是，他們指出，特朗普政府解決這些擔憂的方式或許沒有效果，例如公開提出批評，將中國逼入困境。

《紐約時報》8月30日也刊文稱，欽佩特朗普（Donald Trump）政府實際負責貿易談判的人所採用的全面策略，他們希望中國頒佈法律和法規，禁止竊取知識產權、強制技術轉讓和某些政府補貼，並創建一個檢查執行情況的美中體系——然而，這可能一下子給中國的體系帶來了太多的變化。這不是替北京找藉口。這只是一個事實。文章也指出，不存在完美這個選項。現在只有「更好」這個選項。

荷蘭合作銀行亞洲金融市場研究主管埃弗瑞（Michael Every）此前也告訴美國之音，美國的要求需要中國改變國家主導的經濟模式，這幾乎不可能實現。

「任何一方都不可能在不失去面子和相對力量的情況下退縮，因此，假定不會達成協議是一個更安全的賭注。」埃弗瑞表示。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站此前也刊文稱，華盛頓顯然走得太遠了。白宮沒有尋求迅速讓美中貿易再平衡，而是用永久的制裁威脅，要求中國修改貿易和經濟體系的法律。

在貿易戰的過程中，特朗普反覆說中國想達成協議，但是他還沒有準備好。他要達成一份好的協議，否則就不達成協議。那麼對美國而言怎樣的協議才算得上是一份好的協議呢？白宮鷹派官員納瓦羅（Peter Navarro）8月4日在接受媒體採訪時曾說過，必須解決中國的「七宗罪」貿易戰才會結束。

他說，中國「必須停止盜竊我們的知識產權，停止強迫技術轉讓，停止入侵我們的電腦，停止對我們的市場進行傾銷和讓美國公司倒閉，停止大力補貼國營企業，停止向美國出口毒品芬太尼，並且停止操縱貨幣」。

然而，中國方面態度也十分強硬，在達成協議上也有自己的要求。中國國務院副總理劉鶴5月份在華盛頓公開提了三個要求：第一，必須取消關税。第二，採購數字符合實際。第三，任何國家都有自己的尊嚴，協議文本必須平衡。