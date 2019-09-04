特朗普原本打算讓對華關税翻倍　被兩名高官阻止

中美貿易戰9月份再次升級，兩國互向對方的商品加徵了新關税。美媒稱，特朗普原本希望對華商品的徵税比例翻倍，但是被他的兩名官員阻止。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站9月3日報道稱，三名消息人士對CNBC說，北京報復之後，美國總統特朗普（Donald Trump）上個月（8月）原本想要將對中國商品的徵税比例翻倍，但是最後同意只小幅提升一些。

報道稱，中國製定了計劃對美國750億美元商品徵，特朗普得知此事後十分憤怒。據三名消息人士說，特朗普最初的反應是建議讓現有的關税翻倍。

報道指出，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）隨後讓多個公司的CEO致電特朗普，警告他此舉可能對股市和經濟帶來的影響。

報道稱，特朗普之後同意只將對華5,500億美元商品的徵税比例再提高5%，並於8月23日在推特（Twitter）上宣布了這個消息。

在隨後幾天裏，姆努欽和白宮通訊主任格里沙姆（Stephanie Grisham）都說，特朗普後悔沒有將徵税比例提得更高一些。

據悉，中美代表7月底在上海談判後，特朗普對談判進程不滿，於8月1日宣布將於9月1日開始逐步對另外3,000億美元的中國商品徵税，徵税比例為10%。後來又宣布，關税分兩批進行，第一批1300多億美元商品的關税於9月1日生效，剩下的12月15日生效。

中國訪美8月23日也宣布，將對價值750億美元的美國商品徵税，也分兩批進行，一批於9月1日生效，另外一批12月15日生效。

中國的反擊令特朗普十分不滿，他於8月23日當天宣布，將對華5,500億美元商品的徵税比例提高5%。美國將在10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，他還說，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。

其實對於特朗普要對中國另外3,000億美元商品徵税一事，美國政府內部也有很多反對聲音。據《華爾街日報》8月1日報道，據知情人士透露，美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽、白宮經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）和國家安全顧問博爾頓（John Bolton）反對這一提高關税之舉。

但這位知情人士表示，特朗普堅持推動此舉，並得到了白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）的支持。

據悉，新的關税對美國的消費者也會帶來直接的打擊。