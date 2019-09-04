特朗普拒絕聯手歐盟對付中國：歐盟對我們也不公平

中美貿易戰已經持續了一年多，美國總統特朗普單打獨鬥的做法遭到了質疑，但是特朗普堅稱，一些盟友對美國也很不公平。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月3日在社交網絡推特（Twitter）上說，雖然確定中國想要和美國的新政府打交道，從而能夠繼續「敲詐美國」，但是離大選還有16個月，中國的就業崗位將流失，公司也會離開。

特朗普還警告說，如果他再次當選，美中協議會更加苛刻。與此同時，中國的供應鏈正在崩潰，公司、就業崗位和資金都會消失。

對於那些要求他聯合盟友一起對付中國的建議，特朗普則說，歐盟以及一些其他國家對美國也很不公開，這種局面會改變的。

據悉，中美貿易戰仍在升級，美國也遭受了巨大的衝擊，特朗普的對華策略也遭到了質疑。有許多聲音呼籲特朗普與盟友合作，一起應對中國。

美國政府前高官、哈佛大學教授弗曼（Jason Furman）8月19日在《華爾街日報》刊發了一篇題為《特朗普正輸掉對華貿易戰》的文章。

文章稱，特朗普總統的對華戰略正在失敗。他的強硬手段沒有讓中國做出任何有意義的讓步，反而不斷地傷害美國經濟。今天的中國與世界更加緊密地融合在一起，而美國卻越來越被孤立。為了有效打擊中國不公平的、政府嚴格控制的經濟行為，美國必須改變方式，爭取讓盟友和國際組織一起推進更加聚焦了的一攬子要求。

文章稱，特朗普政府需要徹底地改變戰略。第一步就是應該和美國的盟友合作，而不是對抗。這意味着應該把特朗普威脅的對夥伴國的貿易戰擱置。美國應該加深與夥伴國家的關係，包括重新加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP），該協定不包括中國。

《紐約時報》8月16日也刊文稱，有兩種方法可以解決問題：關税或與盟友的通力合作。特朗普選擇對中國超過5,000億美元的對美出口商品徵收關税，並且是單打獨鬥，完全沒有他國的參與，而且辯稱對中國只能來硬的。但是單純依靠關税是不對的。關税對美國消費者和農民的傷害，並不亞於對中國製造商的傷害，這就是為什麼特朗普眨眼了，關税會產生意想不到的後果。

文章還稱，還有一種方式：特朗普應該簽署TPP，它能讓太平洋地區除中國外最大的12個經濟體聯合起來，遵循美國設計的全球貿易規則。然後，他應該團結和中國之間有着同樣貿易問題的歐盟國家，讓它們站在我們這一邊。然後他應該告訴中國人，我們想在公眾的視線之外就一套新的互惠貿易安排展開談判：無論中國企業在TPP和歐盟市場獲得什麼樣的准入待遇，我們在中國也將獲得同樣的待遇。

但是，值得一提的是，美歐貿易摩擦近來也十分緊張，也存在爆發貿易戰的風險。