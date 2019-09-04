日俄印首腦會晤擬談重要合作 日本官員憂觸怒美國

據外交人士披露，印度政府對日俄兩國提出了以經濟為中心建立三國合作框架的建議。印度此舉一方面是希望在美國與中俄陣營之間搞平衡外交，另一方面是希望牽制中國。

據日本《每日新聞》9月2日報道，日俄印三國民間層面的專家從兩年前就開始討論「日俄印」框架事宜，但最近印度政府就此向日俄兩國政府徵求了意見。

日本首相安倍晉三、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和印度總理莫迪（Narendra Modi）三位領導人預定出席當地時間9月4日開始在俄羅斯符拉迪沃斯託克舉行的東方經濟論壇，有可能就這一框架進行首次磋商。

印度總理莫迪（左）被指有意拉攏日俄，組建三國合作框架。（Reuters）

印度已經與中俄、日美分別建立起三國合作框架。分析認為，在美方和中俄方面都設立支點、在兩大陣營之間充當穩定器的印度，希望通過另外建立「日俄印」框架來避免被捲入上述兩大陣營的對立中。「日俄印」框架的具體合作內容尚有待今後探討，但已經出現了在經濟領域就俄羅斯遠東經濟開發實施合作的方案。

制衡中國或是印度提出組建該合作框架的原因之一。《每日新聞》指出，印度提議建「日俄印」新框架，除希望將「美國對中俄」的對立格局多極化外，目的還在於牽制地區競爭對手中國。不過，日俄圍繞美國在安保立場上有很大隔閡，框架實現的門檻較高。

對於組建三國框架，印度智庫「觀察家研究基金會」副主席烏尼克裏希南（Nandan Unnikrishnan）解釋稱，被迫在美俄之間二選一的現狀給印度造成很大壓力。印度希望將美國的盟國日本拉入新框架，製造出多極格局而非傳統的以東西對立為基礎的對立格局。印度出於經濟利益考慮謀求與中國強化關係，但另一方面，對中國在亞洲地區影響力的擴大抱有警惕情緒。

而俄羅斯在堅持「無意牽制中國」的原則的同時，內心也希望避免出現過度依賴中國的情況。不過，比起制衡中國，俄羅斯謀求通過「日俄印」框架對美國影響力進行遏制的可能性更高。今後如果構築日俄印合作關係，俄羅斯可以得到在印太地區建立立足點的機會。

從日本方面來看，日本政府重視與印度和俄羅斯之間的雙邊關係。不過，日本與印度在安保和經濟領域推進合作，而與俄羅斯之間存在爭議領土問題，和平條約尚未簽署，雙邊關係親密程度存在很大差異。

由於「日俄印」框架可能刺激與俄對立的美國，日本不改謹慎姿態。多位日本外務省官員表示：「我們沒聽說過此事。官方評價是『什麼都沒有』。」如果「日俄印」框架成立，美國必然警惕。印度沒有明確指出「日俄印」框架會做什麼，但日本政府有關人士表示：「即使單純是政治意義，美方也會表現出不快。」