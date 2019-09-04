颶風多里安橫掃巴哈馬　最少7人喪生　減弱迫近美國佛羅里達州

颶風多里安（Dorian）連日吹襲加勒比海，其中巴哈馬群島（Bahamas）成為重災區，風暴為當地帶來巨大破壞，政府指最少有7人喪生，而且不排除死亡人數進一步上升。氣象部門指多里安已經減弱，並逐漸迫近美國佛羅里達州，但警告民眾仍需保持防範。

多里安曾經增強至最高的五級颶風，目前已經減弱為二級和加速移動，氣象專家指多里安可能在未來36小時非常接近佛羅里達州東岸，當局已經下令超過100萬名民眾撤離。

美國國家颶風中心指，多里安的風速達每小時175公里，以時速8公里向西北方向移動，預計吹向佛羅里達名和佐治亞州沿岸，其後可能威脅南、北卡羅來納州。該中心提醒民眾，即使多里安已經減弱，其威脅力仍然存在。

颶風多里安吹襲加勒比海，巴哈馬群島遭受毀滅性打擊，由空中圖片可見，當地北部的阿巴科群島（Abaco Islands）大部分地方被夷為平地。（路透社）

多里安是吹襲巴哈馬最強勁的颶風，紅十字會與紅新月會國際聯合會估計，當地有大約1.3萬間房屋遭受不同程度破壞。總理明尼斯（Hubert Minnis）與在野黨領袖戴維斯（Philip Brave Davis）3日視察災情後表示，當地最少有7人死亡，估計數字有機會增加。

戴維斯指，多個社區仍然與外界失去聯絡，不少道路仍然水浸。該國駐華盛頓總領事尼利（Theo Neilly）認為，需要待風暴過去及救援人員到達現場後才掌握到實際傷亡情況。

聯合國世界糧食計劃署指，巴哈馬北部的阿巴科群島（Abaco Islands）及大巴哈馬島（Grand Bahama）共約6萬名民眾極需食糧。美國國際開發署表示會向當地空投衛生用品及食水等物資，海岸防衛隊亦會派出4架直升機參與人道救援。

（綜合報道）