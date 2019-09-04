英國保守黨內訌　被逐黨員：這不是我認識的保守黨

英國國會9月3日復會，上演着一場激戰。由工黨帶動的反對勢力成功搶奪國會控制權，準備提出法案阻止硬脱歐。在投票中21名保守黨成員倒戈，成為反對黨致勝關鍵，約翰遜辦公室隨即宣布把投反對票者逐出保守黨。

反對黨以328票對301票贏得控制國會議事控制權，讓約翰遜政府首次在國會吃了敗仗。約翰遜在國會上表示，國會正破壞脱歐協議，並警告將馬上動議提前大選。

約翰遜在國會上指責工黨領袖郝爾彬，是要向歐盟舉白旗投降。（路透社）

21名倒戈議員包括前財相夏文達（Philip Hammond）、前司法大臣郭達瑋（David Gauke），以至二戰時著名首相邱吉爾（Winston Churchill）的外孫索姆斯（Nicholas Soames）等。

就在會議結束後，約翰遜辦公室隨即宣布把投反對票者逐出保守黨，倒戈議員亦會隨即喪失黨員資格。

菲利浦在約翰遜發言時離席，走向自民黨位置坐下，表明退黨。（衛報Youtube截圖）

一場激烈的內戰

這次衝突無疑是激烈的，21名保守黨的反對票幾乎一致針對約翰遜企圖強行令英國面臨無協議脱歐，甚至有人不惜即場退黨。菲利浦．李（Phillip Lee）在約翰遜發言時從保守黨席離開，橫越國會中央前往坐在英國自民黨的位置，即席表明退黨。

在他的退黨聲明中，菲利浦．李表示現時保守黨正破壞着英國的經濟、民主及在國際的地位。令人民與生計處於不必要的危險中，破壞英國的穩定。

投反對票的還有前司法大臣祁淦禮（Kenneth Clarke），現年79歲的他是年資最高的保守黨員之一。祁淦禮表示由始至終他都是保守黨的主流一員，但約翰遜的組閣成為了保守黨史上最右翼的政府，這不是他所認識的保守黨。

祁淦禮在議會上發言，前首相文翠珊正在他旁邊。（路透社）

不滿保守黨愈趨極端

保守黨的內部正出現一股聲音，不滿保守黨正遭受一群「外來者」的影響，走向極端。同投反對票的夏文達表示他正阻止外來者嘗試把保守黨，從一個普世的廣闊圈子，變成一個極端組織。夏文達指責約翰遜的高級顧問，當年擔任推動脱歐運動總監的甘明斯（Dominic Cummings）並非保守黨人。

菲利浦．李在他的聲明中，亦提到他無法接受今天保守黨內對「保守」的看法是「有多贊成脱歐」。

有分析指約翰遜逐議員出黨的舉動在於統一戰線，但有擔憂指黨內表面上仍然支持保守黨的温和派會受到事件的影響，如驅逐邱吉爾的外孫索姆斯出黨會做成反作用，或導致保守黨內部進一步分裂。