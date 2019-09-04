習近平高調談鬥爭精神　美媒呼籲特朗普跟中國打到底

中美貿易戰9月份再次升級，兩國互向對方加徵了新關税，中國方面表示要發揚鬥爭精神，美國媒體則呼籲特朗普堅定立場，打到底。

美國《國會山報》9月3日報道稱，哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民意聯合調查中心（Harvard CAPS/Harris Poll）的最新調查顯示，美國超過三分之二的選民想要政府在貿易問題上對抗北京，雖然他們認為他們在關税中遭受的痛苦比中國更多。

民調顯示63%的受訪選民說，加徵到中國商品上的關税最終會給美國造成更大的傷害，74%的受訪者說，美國消費者承擔了關税的大多數負擔。

但是67%的受訪民眾說，有必要在貿易問題上對抗中國。美國總統特朗普（Donald Trump）以及他的盟友認為中國的貿易行為對美國不公平。

哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民意聯合調查中心主任潘恩（Mark Penn）表示，在對抗中國上，特朗普擁有美國民眾的大力支持。「他們知道關税或許會對就業和物價帶來負面影響，但是他們認為這場戰鬥是正確的。」

此外，《國會山報》9月3日還發表了一篇題為《治病：美中貿易戰是美國的一個機會》的文章稱，中國有句諺語叫做「潰癰雖痛，勝於養毒」。

文章還說，美國的選項簡單：忍受短期的痛苦，或者讓中國毒瘤侵蝕美國的自由市場經濟。美國必須對抗中國不公平的貿易行為、社會主義經濟結構、偷竊知識產權行為以及其他非貿易壁壘。如果不這麼做的話，會導致美國在全球事務地位的蕩然無存、國內經濟持續中斷，甚至有可能導致美國偉大的結束。

文章指出，同中國脱鈎會給一些領域帶來短期的痛苦，但是美國政府以及美國的盟友，例如日本，能夠幫助緩解和消弭它。

文章稱，中國的戰略是聚焦小範圍的貿易問題，拒絕討論其他的結構性問題，將貿易協議拖到2020年的大選之後。但是文章認為，中國現在依賴美國市場來保持放緩的經濟發展，如果特朗普堅持立場，中國將沒有選擇，不得不接受美國的條件。

與此同時，特朗普本人9月3日也再次對中國放狠話，警告中國不要再拖延。他說，雖然確定中國想要和美國的新政府打交道，從而能夠繼續「敲詐美國」，但是離大選還有16個月，中國的就業崗位將流失，公司也會離開。如果他再次當選，美中協議會更加苛刻。

特朗普8月26日在法國出席G7峰會時也對記者說，中國迫切想要達成一份協議。他還說：「我確定他們沒有選擇，我並不是在威脅，我不認為他們有其他選擇。」

然而，中國方面的態度也十分強硬。中國國家主席習近平北京時間9月3日在一次講話中說，當今世界正處於百年未有之大變局，中國必須發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領。

他還說：「我們面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，至少要伴隨我們實現第二個百年奮鬥目標全過程。」他還說，要堅定鬥爭意志，當嚴峻形勢和鬥爭任務擺在面前時，骨頭要硬，敢於出擊，敢戰能勝。

習近平強調，共產黨人的鬥爭是有方向、有立場、有原則的，大方向就是堅持中國共產黨領導和中國社會主義制度不動搖。凡是危害中國共產黨領導和中國社會主義制度的各種風險挑戰，凡是危害中國主權、安全、發展利益的各種風險挑戰，凡是危害中國核心利益和重大原則的各種風險挑戰，凡是危害中國人民根本利益的各種風險挑戰，凡是危害中國實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的各種風險挑戰，只要來了，就必須進行堅決鬥爭，而且必須取得鬥爭勝利。

其實，這並非中國在貿易戰的過程中首次提鬥爭精神。中國商務部長鐘山7月15日在接受媒體採訪時也談到了中美貿易戰。他說：「美方對我挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義。我們要發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」