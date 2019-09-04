編織巨網　FBI對華為與在美華人留學生出手

在中美戰略博弈全面升級的背景下，美國提升了對華人留學生以及華為的「管控」力度，而FBI則在其中扮演重要角色。

美國不遺餘力打壓華為5G網絡建設。（Reuters）

綜合媒體9月4日報道，美國哥倫比亞大校長布林格日前向全校師生髮送郵件並在《華盛頓郵報》上刊文，稱儘管FBI「鼓勵」大學設立渠道監視尤其是華人血統的學生和訪問學者，但哥倫比亞大學不會這麼做。

《世界日報》報道，布林格3日向哥倫比亞大學全體師生髮送郵件，他表示，FBI正「鼓勵」大學的教師和行政人員建立渠道來監視出生在國外的學生和訪問學者，在這其中他們尤其關注擁有華人血統的人。

布林格稱，雖然FBI方面在非法技術轉移方面有所擔心，但他指出，大學不能監控自己校園中的人。「我們不是這樣的人」，布林格在文章中提到，「在哥倫比亞大學，我們很幸運有來自150多個國家的學生、學者和研究者來此學習和研究。這些來自世界各地的人營造了大學中多元、開放的學術氛圍，這也使美國的高等學府成為了全球羨慕的對象。我們應該在吸引和留住他們這一方面做的更多，而非更少。」

布林格曾經表示表示，一名外籍學生無需飛越大半個地球「潛入」美國大學了解最新的發現和見解，因為他們在網上就可以查閲最新的學術期刊和創新成果。「大學的使命是營造一種鼓勵思考、實驗和創造的開放氛圍。我們的管理人員、教授和研究學者不是，也不應該成為美國執法部門的一員。」

與此同時，華為公共及政府事務部在心聲社區9月3日刊登《有關媒體報道稱美國司法部對華為展開新得調查得聲明》，駁斥了近日美國《華爾街日報》報道了美國司法部針對華為進行了新的所謂竊取商業秘密刑事調查，並列舉了美國利用國家工具打壓華為的「九宗罪」，其中一條便稱，"美國政府通過FBI上門約談的方式進行施壓，要求華為員工作為內應配合獲得華為信息。」