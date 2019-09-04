央視女主播劉欣訪紐約再登美媒電視節目　談中美貿易戰和香港局勢

央視旗下中國國際電視台（CGTN）女主播劉欣，今年5月與美國霍士（FOX）新聞主播列根（Trish Regan）就中美貿易磨擦公開辯論而聲名大噪。 近日，劉欣再以嘉賓身份，在美國紐約就中美貿易戰和香港問題接受美國媒體CNBC《華爾街直播室》（Squawk on the Street）欄目三位主持人的採訪，全程大約12分鐘。

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劉欣：美加税不是一個正確方向

據《央視新聞》報道，在採訪中，劉欣表示，中方最新一輪的加税已經發出一個強有力的信號。她說，必須承認，貿易戰讓雙方都遭到損失。如果美國政府能夠創造條件恢復談判，中方願意與美方達成一個互利互惠，雙方都能接受的協議，但美國政府9月1日加税並不是一個正確的方向。

在談到普通中國人對於貿易戰的認識時，劉欣介紹稱，這幾天她在紐約去了商場，看了一下標簽上的價格，也問了美國民眾一些問題。「他們還沒感受到貿易戰對消費者造成的影響。但是在中國城，商戶已經感受到了貿易戰帶來的影響。在中國，普通老百姓的日子還是照舊，沒有受到太大影響。但是如果你問在出口美國企業的工人，他們已經感受了貿易戰帶來的不確定性。」

CGTN女主播劉欣（左一）在紐約接受CNBC《華爾街直播室》欄目三位主持人的採訪。（微博）

劉欣：貿易戰未讓中國就業出現大波動

在被問到美國企業遷出中國時，劉欣說，這在2015年就開始了，是一個正常的價值鏈轉移的現象。企業將工廠搬到勞動力更加低廉的國家，比如越南，比如一些非洲國家，這是一個正常的經濟現象。但她指出，中國不會因為價值鏈轉移而對越南和非洲國家徵收額外的關税。

劉欣還介紹道，貿易戰並沒有讓中國就業出現很大波動。7月數據顯示，中國中小企業就業是增長的。這些小企業非常有韌性，非常靈活。她說，中國對於貿易戰不會太擔心，因為中國國內消費動力強勁。

在談到知識產權保護問題時，劉欣表示，在華投資的美國公司並沒有認為他們的知識產權遭到了盜竊。一個美中商會的調查顯示，只有大約5%的企業認為他們被要求轉讓技術，但是並沒有被強迫。劉欣還說，中國正在加大對於知識產權的保護力度，中國也特別注重對於創新的投入，而且還實施了外資投資法。

關於赴美旅遊人數下降的問題，劉欣說，她這次來美之前在美國大使館看到長長的隊伍在辦理簽證，說明中國遊客還是特別樂意選擇到美國旅遊。只是美國最近的做法讓中國人民覺得不受歡迎，比如美國針對中國留學生的舉動。

劉欣（右一）與CNBC《華爾街直播室》欄目主持人（左一）走在紐約證券交易所。（微博）

劉欣：香港暴亂不會蔓延到內地

在談到香港局勢時，劉欣認為，香港暴亂不會蔓延到內地。目前部署在深圳的部隊只是起威懾作用。她說儘管抗議活動還在進行，目前香港局勢已經出現緩和跡象，抗議規模已經減小。而且，因為「暴徒」在破壞公共設施，阻礙交通，已經開始越來越失去大眾的支持。

最後，當被問到目前香港問題是否會影響10月1日的國慶慶祝活動時，劉欣說，她來之前已經感受到了濃濃的慶祝氛圍，坐車經過天安門時已經看到了壯觀的景象。

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報道稱，劉欣此次受訪正值她在紐約進行的為期七天（9月1日至9月8日）的聯合國相關主題報道採訪活動。劉欣周一（2日）曾在其個人Twitter發布預告，稱她將應邀接受CNBC《華爾街直播室》欄目採訪。而《華爾街直播室》演播室位於紐約證券交易所，欄目主要關注華爾街股市和全球財經。

Just off the show. I hope I answered the questions well. Lots of them:) but I am really appreciative of the opportunity! Thx again to @CNBC @seemacnbc I enjoyed it and hope there will be more such communication between media in the future. @CGTNOfficial pic.twitter.com/EmLjWlEusm — LIU Xin (@thepointwithlx) 2019年9月3日

（綜合報道）