選用撞樣模特兒　Ariana Grande控告Forever 21侵權索償1千萬美元

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國樂壇小天后Ariana Grande控告時裝品牌Forever 21侵權，要求索償1000萬美元。據9月2日提出的訴狀指，Forever 21和旗下化妝品公司Riley Rose在未經同意下，使用Ariana Grande的風格推銷產品，包括挑選與她「長相相近」的模特兒拍攝廣告。

根據訴狀，Forever 21官方Instagram帳號上的照片中，有一名模特兒的穿著跟Ariana Grande在《7 Rings》官方MV裏面的打扮極度相似，同樣穿着全紫露肩衣並搭配粉色靴子和頭飾。（Reuters）

Ariana Grande指控Forever 21侵犯版權和商標、虛假代言和侵犯宣傳權利，向洛杉磯（Los Angeles）的聯邦法院提出索償。據指，Forever 21挪用最少30張圖像和影片，包括採用Ariana Grande最近熱門單曲《7 Rings》的音樂和歌詞。

訴狀提到，有關宣傳是為了誤導消費者，讓他們誤以為Ariana Grande代言Forever 21。控方指出，Forever 21曾在2018年年底與2019年年初與Ariana Grande洽談代言合約，但由於Forever 21不願支付符合對方名氣的價碼，雙方最後不歡而散。

Forever 21否認指控，並表示公司過去兩年都與Ariana Grande的品牌授權公司合作，期望找到雙方同意的解決方法，並能夠在未來繼續合作。Riley Rose則未有回應。

Forever 21於1984年由張東文和張金淑創辦，現有815間商店，分佈於57個國家。據《福布斯》（Forbes）指，現時二人身家達15億美元。他們的女兒Linda Chang和Esther Chang於2017年開設Riley Rose首間商店。彭博社8月29日引述知情人士指，Forever 21正準備申請破產。

新加坡列「冒犯歌詞」名單　Lady Gaga與Ariana Grande均上榜
唔係豬年先養豬仔　美國明星一早爭住做寵物
【周末正能量】曼市恐襲釀敵視氛圍　穆斯林醫生不眠不休堅守崗位
軍情五處接獲多宗情報　仍未能阻曼市恐襲　英政府遭指監控不力
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。