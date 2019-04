新加坡列「冒犯歌詞」名單　Lady Gaga與Ariana Grande均上榜

新加坡擬推出打擊假新聞的法案後,當地官員也明言要制止仇恨言論與冒犯言論。 但在當地官員提交到國會的一份「具冒犯性質歌詞」名單中,美國知名歌手如Lady Gaga、Ariana Grande的歌曲均有上榜,相信與她們的歌詞被指冒犯宗教有關。事件引來熱議。

新加坡反對派國會議員陳碩茂在Facebook上傳了一張標題為「部長聲明」的照片。

聲明指明是有關「限制仇恨言論」,並列出多個「具冒犯性質的歌詞」例子,包括Lady Gaga的歌曲《Judas》、Ariana Grande的歌曲《God is a woman》、美國九寸釘樂團(Nine Inch Nails)的《Heresy》和愛爾蘭歌手Hozier的《Take me to Church》。

新加坡近來也曾有類似爭議,瑞典搖滾樂團Watain原訂3月在星國舉行演唱會,但在演出前數小時,遭當地資訊通信媒體發展局(IMDA)以「曾有褻瀆宗教和鼓吹暴力紀錄」為理由,禁止他們登台。

至於Lady Gaga和Ariana Grande,兩人過去都曾在新加坡開辦演唱會。

新加坡近日準備立法打擊假新聞外,也表明要制止仇恨言論。新加坡內政部長尚穆根周一(1日)表示,政府將毫不猶豫地對發表冒犯言論的人採取行動。

(路透社)