南非企業遭報復　尼日利亞多間商店遇襲被迫關門

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南非連續多日爆發針對外國企業的暴力騷亂，引起其他非洲國家的民眾報復。在尼日利亞營運的南非企業商店遭到襲擊後，9月4日宣布關閉商店。

南非電訊商MTN在尼日利亞的分部表示，將會關閉所有分店和服務中心，直至另行通知。公司發聲明指，顧客、職員和合作夥伴的安全是首要考慮因素，並譴責任何暴力、歧視和仇外行為。

連鎖超級市場Shoprite亦指，在過去24小時內，南非、尼日利亞和贊比亞多間超級市場遭到破壞，宣布關閉部份商店。

暴力騷亂引發藝人杯葛南非。尼日利亞歌手薩維奇（Tiwa Savage）原定9月21日到南非的DStv Delicious Festival美食節演出，宣布取消計劃。尼日利亞另一名歌手Burna Boy也表明不會再踏足南非。

南非約翰內斯堡（Johannesburg）和首都比勒陀利亞（Pretoria）連日爆發針對外國企業的抗議，洗劫商店並縱火。總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）9月3日批評，暴力行為完全不能接受。

非洲多國政府呼籲居於南非的國民採取安全措施。埃塞俄比亞駐南非大使館建議國民關閉商店，直至回復平靜。贊比亞政府也警告貨車司機不要前往南非。尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）派出特使到南非，向拉馬福薩表達關注。

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