南非企業遭報復　尼日利亞多間商店遇襲被迫關門

南非連續多日爆發針對外國企業的暴力騷亂，引起其他非洲國家的民眾報復。在尼日利亞營運的南非企業商店遭到襲擊後，9月4日宣布關閉商店。
南非電訊商MTN在尼日利亞的分部表示，將會關閉所有分店和服務中心，直至另行通知。公司發聲明指，顧客、職員和合作夥伴的安全是首要考慮因素，並譴責任何暴力、歧視和仇外行為。
連鎖超級市場Shoprite亦指，在過去24小時內，南非、尼日利亞和贊比亞多間超級市場遭到破壞，宣布關閉部份商店。
暴力騷亂引發藝人杯葛南非。尼日利亞歌手薩維奇（Tiwa Savage）原定9月21日到南非的DStv Delicious Festival美食節演出，宣布取消計劃。尼日利亞另一名歌手Burna Boy也表明不會再踏足南非。
I refuse to watch the barbaric butchering of my people in SA. This is SICK. For this reason I will NOT be performing at the upcoming DSTV delicious Festival in Johannesburg on the 21st of September. My prayers are with all the victims and families affected by this.— Tiwa Savage (@TiwaSavage) 2019年9月4日
南非約翰內斯堡（Johannesburg）和首都比勒陀利亞（Pretoria）連日爆發針對外國企業的抗議，洗劫商店並縱火。總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）9月3日批評，暴力行為完全不能接受。
非洲多國政府呼籲居於南非的國民採取安全措施。埃塞俄比亞駐南非大使館建議國民關閉商店，直至回復平靜。贊比亞政府也警告貨車司機不要前往南非。尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）派出特使到南非，向拉馬福薩表達關注。