朝鮮駐聯合國代表部：確認李勇浩不出席聯合國大會

朝鮮駐聯合國代表部9月4日確認朝鮮外務相李勇浩不出席聯合國大會，這也意味着他同美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的會晤再次化為「泡沫」。

李勇浩（右一）曾於2018年出席聯合國大會，並同蓬佩奧（左一）舉行會晤。（VCG）

朝鮮駐聯合國代表部9月4日宣布，朝鮮外務相李勇浩將不出席9月末在美國紐約舉行的聯合國大會。

朝鮮駐聯合國代表部解釋稱，李勇浩因為有其他日程（due to his schedule）無法參加此次大會。

李勇浩自2016年來每年都以朝鮮代表的身份出席聯合國大會，並通過一般性辯論就朝鮮核及導彈開放等主要「懸案」闡明朝方立場。

路透社9月4日報道，在7月制定的大會演講者名單中有朝鮮部長級人士，但在8月30日提交的修改名單中，朝方將部長級人士更換為大使級人士。

因此，預計朝鮮駐聯合國大使金成將作為朝方代表出席本次大會，並出席於9月30日舉行的一般性辯論。

路透社表示，以往也有不同級別的人士出席聯合國大會，因此李勇浩不出席本次聯合國大會不會有太大影響。

但韓國《東亞日報》9月5日報道指出，李勇浩此前已取消出席8月初東盟地區論壇（ARF）外長會的計劃，而缺席聯合國大會也意味着他同美國務卿蓬佩奧的會晤再次告吹。作為朝美無核化談判的負責人，李勇浩的缺席再一次說明朝美對華重啟仍需時日。