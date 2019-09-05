塔利班發動自殺式炸彈襲擊　最少10死逾40傷

恐怖組織塔利班9月5日於阿富汗喀布爾發動自殺式炸彈襲擊，造成最少10死逾40傷。襲擊地點鄰近北約部隊總部和美國大使館，附近車輛和商店損毀。

阿富汗於喀布爾9月5日發生炸彈襲擊，北約部隊在場戒備。（AP）

內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）指，爆炸造成42人受傷，12架車輛損毀。社交媒體流傳的影片顯示，施襲者的汽車駛到檢查站後隨即爆炸。有目擊者指，事發時附近有多人正橫過道路。

塔利班表示，喀布爾（Kabul）的襲擊是針對「外國人」的車輛。當時車輛正駛進阿富汗國家安全機構辦公室所在區域。北約「堅定支持」（Resolute Support）行動總部位於附近，在場亦有英軍。北約後來發聲明指，兩名分別來自羅馬尼亞和美國的成員遇難身亡。

事發後數小時，塔利班於鄰近省份的阿富汗軍事基地發動汽車炸彈襲擊，4名平民死亡。9月2日，塔利班亦於喀布爾發動炸彈襲擊，造成最少16死逾100傷。

塔利班和美國達成和平條約的框架協議草案。美軍將於簽署條約後135日內撤離阿富汗5個軍事基地。美國阿富汗問題特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）將與阿富汗和北約官員會面，解釋協議。