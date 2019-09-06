健康危機再起 美總統參選人拜登演講時眼睛突然充血

美民主黨總統參選人、前副總統拜登日前在CNN一檔電視節目中，左眼突然充血，引發外界健康擔憂。

9月4日晚間，CNN舉辦的「市政廳論壇」在電視上播出，參選人針對氣候危機展開討論，當拜登（Joe Biden）回答有關水力壓裂法的問題時，眼睛裏的血迹變得明顯。

對於拜登的情況，也有醫生認為不比大驚小怪。

「拜登似乎出現了結膜下出血，」紐約和新澤西執業的董事會認證眼科醫生斯特勞斯（Danielle Strauss）對Fox新聞說。「這是一種常見而無害的情況，可在咳嗽、打噴嚏或緊張之後發生，在服用血液稀釋劑的老年人中更為常見。有這種症狀的人在照鏡子或別人指出之前都不會注意到。」

斯特勞斯還說，這種情況對視力沒有重大影響，一週之內也會消失。

作為民主黨最受歡迎的總統參選人，76歲的拜登在民主黨競選提名期間，一直面臨着年齡的問題。2018年10月，在參選之前，拜登曾稱自己的年齡「完全合法」。

拜登的健康問題一直備受外界關注，這與他的病史有關。最令外界關注的是，1998年，他曾因急性動脈瘤破裂而不得不進行緊急手術。幾個月後，再次復發。經過手術，拜登逐漸康復，並在7個月後重返參議院。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）執政期間，拜登曾任副總統。幾十年來，他一直是特拉華州的參議員。2019年4月25日，拜登宣布參選2020美國總統，其民調一直領先黨內的其他候選人。如果他贏得2020年總統大選，他將成為有史以來最年長的美國總統。

對於這位勁敵，美國總統特朗普（Donald Trump）也經常在年齡問題上進行攻擊。特朗普曾就拜登宣布參選美國大選一事發表評論稱：「我感覺自己是個年輕人，我很年輕、活力四射，至於拜登，那就不好說了。」

特朗普還經常用「昏昏欲睡」一詞來貶損拜登，暗指其年事已高。

面對特朗普對其健康的質疑，拜登提議和特朗普比做俯臥撐。「來吧，唐納德，來吧，夥計。你想做幾個俯臥撐?開玩笑的。來跟我一起跑起來吧，夥計。』」拜登說。