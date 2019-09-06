連遭重大挫折 約翰遜再談脱歐：我寧願死也不會推遲

雖然接連遭遇了重大挫折，但是英國首相約翰遜帶領英國脱歐的決心依舊，他9月5日表示寧死也不推遲。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月5日出席一個警察學院活動時被記者問及法案的要求。他表明「寧可死在溝渠裏」，也不會向布魯塞爾要求延後脱歐。他說，只要自己還是首相，就不會要求延遲脱歐。

但當被問及這是否意味着其寧願辭職也不簽署延遲脱歐命令時，約翰遜沒有給出明確答案。約翰遜的回答是，「我們希望選舉在10月15日進行，如果郝爾彬（Jeremy Bernard Corbyn）希望，日期還可以提前。如果他想避免無協議脱歐，或者如果他希望避免硬脱歐，那麼他應該10月17日親自去布魯塞爾參加那個關鍵的峰會，並把情況解決清楚。」

約翰遜也指責反對黨工黨黨魁郝爾彬導致英國人民無法舉行選舉，他說：「別拖延時間了，我們要在10月15日舉行大選。」

約翰遜說，目前的情況是不可持續的。 「我真的不知道現實怎麼會容許這樣一種情況，英國的談判能力完全被議會摧毀了，英國人民將權力拱手讓給了布魯塞爾。」

據悉，10月31日是英國脱歐的最後日期，約翰遜本人也致力於在最後期限前帶領英國脱歐，即便是無協議脱歐也在所不惜。

但是，英國下議院日前通過了阻止無協議脱歐法案，根據該法案，若在10月19日之前，議會仍未通過脱歐協議或同意無協議脱歐，約翰遜必須要求歐盟把脱歐期限從10月31日至明年1月31日。

與此同時，由於工黨的阻撓，約翰遜要求提前大選的動議也被議會否決。據悉，英國每五年舉行一次大選，下一次本應該在2022年。若是提前大選，議會將解散，正在進行中的立法都會中止。不過，工黨、蘇格蘭民族黨和自由民主黨都不同意現階段提前大選。

郝爾彬表示，約翰遜提出提前大選，就像是「把毒蘋果拿給白雪公主的壞皇后」，而毒藥就是無協議脱歐。郝爾彬9月4日還在一條最新推特中表示，在「徹底排除無協議脱歐」之後，才同意提前大選。

9月5日下午，約翰遜的弟弟——英國商業、能源與產業戰略部國務大臣喬·約翰遜（Jo Johnson）宣布辭職，給了英國首相最新一擊。

英國《金融時報》用「遭受羞辱」形容首相的境況。

美國《華盛頓郵報》評論說，就任首相僅6周之後，約翰遜就已失去管理政府的權威。正如利物浦大學政治學教授喬恩·湯奇所說，本質上約翰遜還在政府內，但不處於權力中心。這是英國政治史上最短的蜜月期。約翰遜處於一片混亂之中。

但是，美國總統特朗普（Donald Trump）對約翰遜仍有信心，他9月4日說，約翰遜知道怎麼贏，不用為他擔心。