約翰遜胞弟辭職　指家庭和國家利益起衝突

英國首相約翰遜胞弟喬約翰遜9月5日宣布，同時辭任國務大臣和議員的職務，提到家庭忠誠和國家利益之間起衝突。

約翰遜上台後，喬約翰遜出任商務、能源與產業戰略部和教育部國務大臣。（Reuters）

47歲喬約翰遜（Jo Johnson）表示，很榮幸能夠代表奧平頓（Orpington）出任9年議員，並於三屆政府出任官員。他提到，最近於家庭忠誠和國家利益之間出現矛盾，形容是無法解決的張力，認為是時候由其他人接任自己的職位。

It』s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I』ve been torn between family loyalty and the national interest - it』s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) September 5, 2019

首相辦公室發言人表示，約翰遜感謝喬約翰遜過去服務國家，並指作為政客和哥哥，理解喬約翰遜的意願，也認為對喬約翰遜而言並非易事。

喬約翰遜自2010年起出任議員，並於約翰遜（Boris Johnson）上台後出任商務、能源與產業戰略部和教育部國務大臣。暫時未知辭職是否即時生效，抑或是單純不會尋求連任議員。

2016年英國脱歐公投中，喬約翰遜投下留歐一票。他亦曾公開支持二次公投。文翠珊時期，喬約翰遜因不滿政府與布魯塞爾達成的脱歐協議而辭任政府官員職務。