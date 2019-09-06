華為擬公開源代碼換日本5G市場 東京正式回應

日媒此前披露，中國通信設備巨頭華為向日本政府提議，將主動公開源代碼。對此，日本政府於當地時間9月5日給出正式回應。

據《日本經濟新聞》報道，日本官房長官菅義偉在9月5日的記者會上表示，已收到華為技術的公開源代碼等提議。菅義偉在此基礎上表示，「現階段政府並未驗證特定企業產品的源代碼，對於華為的提議，沒有計劃進行某些應對」。

《日本經濟新聞》指出，日本政府收緊了各省廳和承擔重要基礎設施建設的企業等採購信息通信設備時的指導方針，在事實上排除了華為產品。日本國內各運營商也計劃避免在第五代（5G）通信網中採用華為設備。

華為提議的內容是，公開自身產品的詳細技術信息，讓日本政府驗證風險等。有分析認為，此舉意在彰顯自身產品搭載的軟件等的透明性，以打破局面。

據日本共同社9月3日援引政府相關人士透露，華為公司向日本政府提議，公開相當於產品程序設計圖的源代碼，並願意接受日方的自行評估，此舉旨在消除安全保障上的擔憂。

共同社報道稱，日本政府方面目前表示「評估華為源代碼不在所管範圍內」，展現出不接受提議的姿態。

共同社指出，在美國總統特朗普（Donald Trump）政府對華為禁運措施升級的情況下，華為被認為力圖通過同意接受評估，以打破事實上被排除出5G等的現狀。

2018年12月10日，日本政府在公布的確保網絡安全的製品購入方針中，加上了要求對有安全風險的製品「要注意」的字樣，雖然並沒有提及華為和另一家中國通信設備商中興的名字，但是實質上已經決定排除中國製品，不排除中國製品的企業將無法從日本總務省處獲得5G移動通信系統信號頻譜。

2019年4月10日，日本電信監管當局決定把5G頻譜分配給日本四大運營商NTT Docomo、KDDI、軟銀集團和樂天移動。總務省核發5G頻譜的一個重要條件，是「採取充分的網絡安全措施，包括因應供應鏈風險」。該條件形同禁止5G運營商採用華為和中興製造的網絡設備。