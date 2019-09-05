美檢方擬剝奪華為首席律師資格　當庭遭強硬駁斥

代表美國政府的檢察官以「利益衝突」為由提出取消中國華為公司辯護團隊首席律師的資格。華為辯護律師對此展開駁斥稱，美政府要求撤銷華為首席律師的資格，乃是政府在打壓這家中國科技巨頭「議程」的一部分。

綜合英國路透社、新加坡《聯合早報》報道，華為辯護團隊的首席律師、曾任美國司法部副部長的科爾（James Cole）9月4日出席了美國東區布魯克林聯邦法院就檢方要求取消其律師資格而舉行的聽證會。法官隨後應檢方要求下令閉門進行涉及機密信息的口頭辯論。

檢方表示，科爾監督和參與了與華為案有關的調查，這項調查至今並未公開。「科爾有特權和接觸秘密信息的渠道，包括機密信息，他可以利用這些信息給政府造成損害。」

華為辯護律師堅稱，美方取消華為首席律師的資格其實就是為了打壓華為。（Reuters）

辯護律師列維（Michael Levy）說，「這個案子是政府針對華為的整體議程的一部分……現在存在某種運作想要取消科爾的資格，可以被視為又一個戰術步驟。是一個危險的領域。」

法官9月4日沒有作出公開裁決，但公開進行了部分庭審，然後下令封閉法庭以討論機密材料和國家安全問題。

除了在布魯克林提起的訴訟，政府還在西雅圖聯邦法院對華為提起刑事指控，指控其竊取了T-Mobile US Inc.的商業機密。美國還封殺華為，並指控該公司幫助中國政府從事間諜活動。

2018年12月，華為首席財務官（CFO）孟晚舟被在加拿大被捕，孟晚舟被指控密謀欺騙匯豐銀行和其他銀行，掩蓋華為與在伊朗經營的公司的關係，違反了美國對伊朗的制裁規定。2019年1月，美國政府對華為提起訴訟。2019年3月，科爾代表華為及其美國子公司作無罪辯護。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，科爾不是華為聘請的第一位前美國政府官員。珀迪（Andy Purdy）是前白宮職員和國土安全部門的頂級網絡安全官員，現在擔任該公司的首席安全官。

另一方面，華為9月3日發佈新聞稿稱，美國政府動用司法和行政力量以及其他手段，干擾該公司及其合作伙伴的業務。

公司還說，華為員工或合作伙伴面對美國方面的不合法搜查、扣押與拘捕，並稱聯邦調查局也上門約談一些華為員工，對他們進行施壓，以便獲得華為信息。

中國外交部發言人耿爽在北京時間9月4日的例行記者會回應上述消息時說，中國堅決反對美國在拿不出任何證據的情況下，濫用國家力量，打壓特定中國企業，這種行為既不光彩，也不道德，更是對美方一貫標榜的市場經濟原則的否定。