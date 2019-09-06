英國前首相馬卓安：約翰遜高級顧問是「政壇毒藥」

英國脱歐局勢未明朗，當地傳媒9月5日報道，前首相馬卓安（John Major）呼籲首相約翰遜（Boris Johnson）恢復21名被逐出保守黨的國會議員身分，避免該黨成為心胸狹窄的派別。他又批評約翰遜的高級顧問毒害政治，認為對方需要為民除害。

馬卓安在蘇格蘭格拉斯哥（Gloasgow）一個晚餐會上發言，指這些被逐出黨員的正當憂慮被忽視，除非他們一直複述一位被擾亂分子影響首相的言論，他指該批擾亂分子對自己效力的保守黨前途漠不關心。

英國前首相馬卓安不點名批評約翰遜的高級顧問毒害政壇，呼籲約翰遜盡早除害。（Getty Images）

馬卓安的言論沒指名道姓，但外界普遍認為他的矛頭是指向2016年脱歐運動總監、約翰遜現任高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）等人。馬卓安表示，英國曾經出現多名過於激進的顧問，現在的情況似曾相識，最終都是慘淡收場，因此自己向約翰遜提出友善的忠告：在這些人毒害政壇並難以彌補前，最好辭退他們。

前財相夏文達（Philip Hammond）、「下議院之父」祁淦禮（Ken Clarke）、已故首相邱吉爾（Winston Churchill）的外孫索姆斯（Nicholas Soames）等保守黨重量級人物因為支持阻止約翰遜硬脱歐而被逐出黨，馬卓安呼籲約翰遜恢復他們黨員資格，指沒有他們，外界會認為保守黨只是一個心胸狹窄的派別。

二戰首相邱吉爾的外孫索姆斯支持阻止硬脱歐，結果被逐出保守黨。（路透社）

本身是留歐派的馬卓安警告，英國脱歐危害國家前途，指英格蘭民族主義者無視國家分裂而尋求脱歐，蘇格蘭則尋求再次舉行獨立公投，認為兩者會為英國帶來災難性後果。