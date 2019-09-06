日本橫濱京急意外　列車司機啟動緊急剎車　未能避免相撞

日本神奈川縣橫濱市9月5日有一列京急線列車在平交道上與一輛貨車相撞後出軌，導致1死34傷。京急線列車司機指，當時已立即剎車，但仍未能避免相撞。日本傳媒報道，京急線未有於平交道安裝自動剎車系統。

日本橫濱9月5日發生嚴重意外，列車和貨車相撞後出軌。京急電鐵表示，列車服務7日才能恢復正常。（AP）

京急電鐵表示，神奈川新町站至仲木戶站路段的車速一般為時速120公里。司機啟動緊急剎車後，需要600米才能完全停下。

發生事故的平交道設有障礙物檢測裝置。燈號設於距離平交道10米、130米和340米的位置，只要檢測到障礙物，便會發出紅燈。距離平交道340米的燈號於平交道600米外可見。換句話說，司機看到燈號後啟動緊急剎車，便能及時於平交道前剎停列車。

京急電鐵雖然有引進自動列車停止裝置，以及當駕駛失去意識時自動剎車的裝置，但並未有連接平交道警報系統，原因是列車有可能因此在經過橋上及接近火災現場等危險場所時自動停車。

67歲貨車司機本橋道雄不幸身亡。神奈川縣警方6日搜查司機的公司，發現司機當時似乎駛進不熟悉的路線。司機於狹窄的馬路行駛，右轉往平交道，但於轉彎時遇上困難，後來閘桿落下，被困路軌，最終釀成慘劇。