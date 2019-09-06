【逃犯條例】馬來西亞總理指香港示威倘不收斂北京會介入

馬來西亞總理馬哈蒂爾接受日本放送協會獨家訪問，指出香港示威持續以及混亂顯示「一國兩制」的局限。他亦指出如動盪持續時間延長，中國政府可能武力干預。

中國政府此前問到會否出動駐港解放軍介入時，國防部指駐軍法已有規定。根據駐軍法第三章第14條，特區政府根據基本法規定在必要時，可以向中央政府請求香港駐軍協助，維持社會治安和救助災害。中央政府批准後，香港駐軍根據中央軍事委員會命令，派出部隊執行協助維持社會治安等任務，完成後即返回駐地，並在特區政府安排下由香港駐軍最高指揮官或其授權的軍官實施指揮，同時行使香港法律規定的權力。

日本放送協會9月6日在網站刊文引述馬哈蒂爾表示：「我從未想過一國兩制長期有效。正如我所料，這種情況發生了。」他說，在香港現時混亂的背景下，中國政府認識到這個讓香港享有高度自治的制度的局限。

馬哈蒂爾亦在訪問中指出：「如抗議活動不收斂，對自治和獨立的要求增加，中國政府將不會容許。」他指出，如果動盪持續更長時間，中國政府可能會介入。

他亦在訪問中談及中美貿易摩擦加劇。他在表達「其他國家每個月都受影響」的擔憂後，指出中國擁有巨大的市場，並與其他國家保持貿易關係，「美國最終將付出巨大的代價」。